Bratislavské kúpaliská zostávajú otvorené minimálne do 8.septembra

Bratislava 3. septembra (TASR) - Bratislavské kúpaliská, ktoré spadajú pod Správu telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), zostávajú otvorené minimálne do 8. septembra. Nie je vylúčené, že letná sezóna sa ešte predĺži. Informuje o tom bratislavská mestská organizácia na sociálnej sieti.



Kúpaliská sú otvorené od 10.00 do 19.00 h, cez víkend od 9.00 h. Kúpalisko Zlaté piesky je otvorené denne od 9.00 h.



"Počasie môže rozhodnúť o ďalšom predĺžení sezóny," konštatuje STaRZ.



Mestská organizácia spravuje kúpaliská Rosnička v Dúbravke, Lamač, Tehelné pole v Novom Meste, Delfín v Ružinove, kúpaliská Rača, Krasňany v Rači a prírodné kúpalisko v Areáli zdravia Zlaté piesky v Ružinove. Túto letnú sezónu pribudlo aj kúpalisko Mičurín v Starom Meste.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal aj pre Bratislavu na tieto dni výstrahy pred vysokými teplotami. Pre utorok a stredu (4. 9.) platia predbežne výstrahy druhého stupňa, pre štvrtok (5. 9.) výstrahy prvého stupňa. Počas najbližších dvoch dní môže podľa meteorológov teplota dosiahnuť 35 stupňov Celzia, vo štvrtok to môže byť 33 stupňov Celzia.