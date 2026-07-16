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Bratislavské kúpalisko Rosnička otvorili po komplexnej obnove
Štvrtkovému otvoreniu kúpaliska predchádzalo aj absolvovanie testovacej prevádzky, laboratórnych rozborov vody a získanie potrebných povolení.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Najväčšie mestské kúpalisko v Bratislave - Rosnička otvorili vo štvrtok po prvej komplexnej rekonštrukcii od jeho otvorenia v roku 1978. Obnova priniesla modernejšie bazény a technológie, nové vodné atrakcie, kvalitnejšie zázemie pre návštevníkov a energeticky úspornejšiu prevádzku. Celková investícia je na úrovni 2,5 milióna eur a bola financovaná z rozpočtu hlavného mesta a zo zdrojov mestskej Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislavy.
Obnova kúpaliska Rosnička, ktoré počas sezóny navštívi približne 100.000 ľudí, by mala zabezpečiť jeho udržateľnú prevádzku na ďalšie desaťročia. Súčasťou rekonštrukcie je aj nový stredný bazén so zábavnými a relaxačnými prvkami vrátane vodnej fontány a masážnych zón. Taktiež nový detský bazén, zrekonštruovaný 50-metrový bazén, nová piesková zóna pre hry a voľnočasové aktivity, zmodernizovaná bazénová technológia a nová strojovňa. Obnovili sa trávnaté a spevnené plochy a zmodernizovalo aj osvetlenie areálu.
Počas rekonštrukcie bolo potrebné riešiť i komplikácie. Pri zemných prácach sa potvrdilo, že areál stojí na navážke stavebného odpadu, čo si vyžiadalo náročnejšie výkopové práce a likvidáciu sute. „Po odkrytí pôvodných konštrukcií sa zároveň ukázali výrazné nerovnosti pod bazénmi, ktoré bolo potrebné sanovať. Dodatočné úpravy si vyžiadalo aj objavenie prítoku historicky zatrubneného potoka Čierna (Suchá) Vydrica, ktorému sa museli prispôsobiť technologické a kanalizačné rozvody,“ priblížili zo STaRZ.
Štvrtkovému otvoreniu kúpaliska predchádzalo aj absolvovanie testovacej prevádzky, laboratórnych rozborov vody a získanie potrebných povolení.
Obnova kúpaliska Rosnička, ktoré počas sezóny navštívi približne 100.000 ľudí, by mala zabezpečiť jeho udržateľnú prevádzku na ďalšie desaťročia. Súčasťou rekonštrukcie je aj nový stredný bazén so zábavnými a relaxačnými prvkami vrátane vodnej fontány a masážnych zón. Taktiež nový detský bazén, zrekonštruovaný 50-metrový bazén, nová piesková zóna pre hry a voľnočasové aktivity, zmodernizovaná bazénová technológia a nová strojovňa. Obnovili sa trávnaté a spevnené plochy a zmodernizovalo aj osvetlenie areálu.
Počas rekonštrukcie bolo potrebné riešiť i komplikácie. Pri zemných prácach sa potvrdilo, že areál stojí na navážke stavebného odpadu, čo si vyžiadalo náročnejšie výkopové práce a likvidáciu sute. „Po odkrytí pôvodných konštrukcií sa zároveň ukázali výrazné nerovnosti pod bazénmi, ktoré bolo potrebné sanovať. Dodatočné úpravy si vyžiadalo aj objavenie prítoku historicky zatrubneného potoka Čierna (Suchá) Vydrica, ktorému sa museli prispôsobiť technologické a kanalizačné rozvody,“ priblížili zo STaRZ.
Štvrtkovému otvoreniu kúpaliska predchádzalo aj absolvovanie testovacej prevádzky, laboratórnych rozborov vody a získanie potrebných povolení.