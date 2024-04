Bratislavské lesy obnovili ďalšie miesta na opekanie pre návštevníkov

Bratislava 27. apríla (TASR) - Na území mestských lesov v Bratislave pribudlo pre návštevníkov desať nových, bezplatných miest na opekanie. Obnovené sú ohniská na Kamzíku, v okolí Horárne Krasňany, v Kačínskej doline aj na Sitine. TASR o tom informovali z mestských lesov.



"Ohniská, lavičky, stoly a smetné koše vyrobili svojpomocne zamestnanci údržby lesoparku pred rekreačnou sezónou. Na mobiliár použili lokálne drevo z nášho lesa, hlavne dub a agát," priblížil riaditeľ mestskej organizácie Marek Páva.



V lesoparku sa aktuálne nachádza viac ako 90 oficiálnych ohnísk. Označené sú tabuľou ako miesto na kladenie ohňa. Od roku 2021 prešlo rekonštrukciou viac ako 30 z nich. Nové ohniská spĺňajú podľa mestskej organizácie vyššie štandardy bezpečnosti. Sú zapustené do zeme a okolo ohnísk je makadam. Ten zabraňuje šíreniu ohňa a v prípade daždivých dní sa nevytvára blato.



Mestské lesy dávajú opätovne do pozornosti "kódex bezpečnosti pri opekaní". Pripomínajú, že oheň je možné zakladať iba v ohnisku, drevo treba skladovať minimálne dva metre od ohniska. Pred odchodom treba oheň uhasiť vodou a pahrebu rozhrabať. Návštevníci by taktiež nemali púšťať nahlas hudbu, nemali byť rušiť zver, ani ostatných návštevníkov. Zabúdať by nemali ani na to že pri odchode treba piknikové miesto zanechať čisté a bezpečné, teda, že tam neostali prázdne fľaše, plechovky či iný odpad.



Mestské lesy v Bratislave spravujú viac ako 3000 hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patria tam obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.