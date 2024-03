Bratislavské lesy organizujú večerné prenášanie migrujúcich žiab

Bratislava 12. marca (TASR) - Mestské lesy v Bratislave organizujú v utorok večerné prenášanie migrujúcich žiab. Vítaný je každý, kto by chcel pomôcť, prihlasovanie vopred nie je tentoraz potrebné. Informuje o tom mestská organizácia sociálnej sieti.



"Teploty zaúradovali a žabky začali vo väčšom zliezať z lesa. No momentálne sú zábrany len pri I. rybníku. Mestské lesy teda dnes výnimočne narýchlo organizujú prenos žabiek," vysvetľujú mestské lesy.



Tí, ktorí chcú pomôcť, sa stretávajú o 17.30 h na konci parkoviska za Červeným mostom. Odtiaľ pôjdu pešo popri jazerách smerom k Železnej studničke a vyššie. Mestské lesy odporúčajú zobrať si so sebou baterku, kýblik na prenášanie žabiek, prípadne aj latexové rukavice.



Žabám pri ich jarnej migrácii sa na Železnej studničke pomáha každoročne. Stavajú sa zábrany, aby sa žaby nedostali na cestu, kde by mohli skončiť napríklad pod kolesami áut. Žaby zachytené za zábranami, ale aj tie, ktoré sú nájdené živé na ceste, sa budú prenášať vo vedierkach cez cestu, vždy do najbližšieho rybníka. V minulosti zároveň Dopravný podnik Bratislavy dočasne skracoval večerné spoje linky 43.