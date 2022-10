Bratislavské lesy plánujú viaceré opatrenia pre komfort návštevníkov

Bratislava 13. októbra (TASR) – Viac kontrol s políciou, profesionalizácia lesnej stráže, riešenia priestupkov či vyznačenie Zóny 30 na celom území lesoparku v Bratislave. Aj také sú plány Mestských lesov v Bratislave pre zlepšenie komfortu návštevníkov. Mestská organizácia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Všetky opatrenia robíme pre komfort našich návštevníkov: peších, bežcov a cyklistov. Pracovníkov lesnej stráže to stálo stovky hodín času v teréne a konfrontácie s často agresívnymi osobami," konštatujú mestské lesy.



Napriek tomu, že za uplynulé roky áut v lese viacerými opatreniami citeľne ubudlo, plánuje mestská organizácia napríklad zvýšiť frekvenciu spoločných kontrol s mestskou políciou aj počas pracovných dní. Rovnako tak by sa mala profesionalizovať lesná stráž, ktorá by mohla priamo priestupky pokutovať. Riešiť chcú mestské lesy aj tie priestupky, na ktoré sa návštevníci často sťažujú, napríklad voľný pohyb psov v rekreačných areáloch či jazda cyklistov na trasách výhradne pre peších.



Pripravuje sa tiež vyznačenie Zóny 30 km/h na celom území lesoparku pre vozidlá s povolením na vjazd i meranie rýchlosti. "Máme už schválený projekt a obstarávame značenie," podotýka organizácia.



Mestské lesy začali v minulosti s viacerými opatreniami na zlepšenie situácie. Plošne boli zrušené napríklad všetky povolenia a začali ich vydávať nanovo len na činnosti súvisiace s fungovaním lesoparku. Postupnými kontrolami s mestskou políciou postupne pokutovali a vytláčali autá von z lesa. Vznikla tiež enviro hliadka mestskej polície, ktorá sa koordinuje aj s lesnou strážou mestských lesov.