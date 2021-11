Bratislavské letisko dosiahlo v medziročnom porovnaní zníženie straty

Bratislava 1. novembra (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v medziročnom porovnaní dosiahlo zníženie straty. Hlavným determinantom sú vyššie prevádzkové dotácie, rast výnosov z leteckej činnosti a v menšej miere aj úspora nákladov. Pre TASR to uviedol hovorca letiska Matúš Hrabovský.



Letiskovej spoločnosti bol poskytnutý príspevok v civilnom letectve na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia SR počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 za oprávnené obdobie od 13. marca 2020 do 30. novembra 2020. Aktuálne sú vyhlásené výzvy Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve za oprávnené obdobie od 1. decembra 2020 do 31. augusta 2021. Aj do tejto výzvy sa bratislavské letisko plánuje zapojiť.



Letiskovej spoločnosti bol zároveň poskytnutý príspevok na udržanie pracovných miest od začiatku roka 2021. Keďže je však "Prvá pomoc" napojená na COVID automat, letisko nepredpokladá v ďalšom období výraznú pomoc na udržanie pracovných miest.