Bratislavské letisko eviduje tento rok šesť stretov lietadiel s vtákmi

Bratislava 27. júla (TASR) - Od januára do konca júna bratislavské letisko evidovalo šesť stretov lietadiel s vtákmi z celkovo 12.519 odletov. Vtáctvo v okolí letiska plašia viacerými spôsobmi. Pre TASR to priblížila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Demovičová.



Úlohu minimalizovať strety s lietadlami majú zamestnanci biologickej ochrany letiska. "Vtáctvo v okolí letiska plašia sokoliarskymi dravcami, poľovnými psami, poľovnými zbraňami, šrapnelovou pištoľou, poplašnými a výstražnými zvukmi zvierat z reproduktorov na aute či nájazdami auta do kŕdľov," ozrejmila Demovičová. Podotkla, že dravcami plašia rôzne druhy operencov, ako sú napríklad čajky, havrany, holuby, škorce, ale aj zajacov, mačky či líšky.



"Aj preventívnymi opatreniami sa totiž snažíme minimalizovať riziko stretu lietadiel s vtákmi," doplnila. Monitorujú podľa nej aj hniezdenie vtákov v okolí letiska. "Odchyt sysľov, ktoré sú pre dravce lákadlom, zase vykonáva na letisku príležitostne Bratislavské regionálne ochranárske združenie," spresnila.