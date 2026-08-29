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Bratislavské linky 3 a 4 sa vracajú na Špitálsku, 1 pozmení trasu
Električkovú linku 1 dopravný podnik dočasne odkláňa z Námestia SNP, aby bolo možné dokončiť všetky práce v rámci projektu Živé námestie.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Električkové linky 3 a 4 sa v sobotu vracajú po letnej výluke na svoje pôvodné trasy po Špitálskej ulici v Bratislave. Električková linka 1 je dočasne presmerovaná mimo Námestia SNP a premáva cez tunel. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.
Električkové linky 3 a 4 tak obsluhujú aj novú zastávku Centrum, a to v smere do Petržalky, respektíve Dúbravky, ktorá sa nachádza v novej polohe - bližšie k Námestiu Nežnej revolúcie. Má vyššie nástupište, prístrešky aj elektronickú informačnú tabuľu.
Električkovú linku 1 dopravný podnik dočasne odkláňa z Námestia SNP, aby bolo možné dokončiť všetky práce v rámci projektu Živé námestie. Práce si vyžiadajú dočasnú zmenu trasy, pričom linka premáva cez tunel a nábrežie na Šafárikovo námestie a naspäť.
V smere na Šafárikovo námestie premáva po trase Hlavná stanica - Imricha Karvaša - Radlinského - Obchodná - Kapucínska - tunel - nábrežie - Šafárikovo námestie.
V smere na Hlavnú stanicu premáva po trase Šafárikovo námestie - Štúrova - Jesenského - Mostová - nábrežie - tunel - Kapucínska - Obchodná - Radlinského - Imricha Karvaša - Hlavná stanica.
Električkové linky 3 a 4 tak obsluhujú aj novú zastávku Centrum, a to v smere do Petržalky, respektíve Dúbravky, ktorá sa nachádza v novej polohe - bližšie k Námestiu Nežnej revolúcie. Má vyššie nástupište, prístrešky aj elektronickú informačnú tabuľu.
Električkovú linku 1 dopravný podnik dočasne odkláňa z Námestia SNP, aby bolo možné dokončiť všetky práce v rámci projektu Živé námestie. Práce si vyžiadajú dočasnú zmenu trasy, pričom linka premáva cez tunel a nábrežie na Šafárikovo námestie a naspäť.
V smere na Šafárikovo námestie premáva po trase Hlavná stanica - Imricha Karvaša - Radlinského - Obchodná - Kapucínska - tunel - nábrežie - Šafárikovo námestie.
V smere na Hlavnú stanicu premáva po trase Šafárikovo námestie - Štúrova - Jesenského - Mostová - nábrežie - tunel - Kapucínska - Obchodná - Radlinského - Imricha Karvaša - Hlavná stanica.