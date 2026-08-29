Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. august 2026Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Regióny

Bratislavské linky 3 a 4 sa vracajú na Špitálsku, 1 pozmení trasu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Električkovú linku 1 dopravný podnik dočasne odkláňa z Námestia SNP, aby bolo možné dokončiť všetky práce v rámci projektu Živé námestie.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Električkové linky 3 a 4 sa v sobotu vracajú po letnej výluke na svoje pôvodné trasy po Špitálskej ulici v Bratislave. Električková linka 1 je dočasne presmerovaná mimo Námestia SNP a premáva cez tunel. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.

Električkové linky 3 a 4 tak obsluhujú aj novú zastávku Centrum, a to v smere do Petržalky, respektíve Dúbravky, ktorá sa nachádza v novej polohe - bližšie k Námestiu Nežnej revolúcie. Má vyššie nástupište, prístrešky aj elektronickú informačnú tabuľu.

Električkovú linku 1 dopravný podnik dočasne odkláňa z Námestia SNP, aby bolo možné dokončiť všetky práce v rámci projektu Živé námestie. Práce si vyžiadajú dočasnú zmenu trasy, pričom linka premáva cez tunel a nábrežie na Šafárikovo námestie a naspäť.

V smere na Šafárikovo námestie premáva po trase Hlavná stanica - Imricha Karvaša - Radlinského - Obchodná - Kapucínska - tunel - nábrežie - Šafárikovo námestie.

V smere na Hlavnú stanicu premáva po trase Šafárikovo námestie - Štúrova - Jesenského - Mostová - nábrežie - tunel - Kapucínska - Obchodná - Radlinského - Imricha Karvaša - Hlavná stanica.
.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Štúdio TASR: Ivan: Rozhovor s Pribinom by som neodmietol

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prázdniny sa končia, leto ešte zďaleka nie