Bratislavské mestské časti ešte nemajú vyčíslené náklady pre 1. kolo

Bratislava 6. novembra (TASR) – Najväčšie bratislavské mestské časti zatiaľ nemajú vyčíslené presné náklady pre prvé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 na ich území. V súčasnosti stále sumarizujú jednotlivé výdavky a pokračujú v inventarizácii použitého materiálu. Niektoré z nich hovoria predbežne o sume okolo 100.000 až 150.000 eur. Pre TASR to potvrdili hovorcovia či starostovia mestských častí.



Petržalka, najväčšia mestská časť, čo sa počtu obyvateľov týka, ktorá mala aj najviac odberných miest, odhaduje svoje náklady na sumu do 100.000 eur. O refundáciu nákladov bude žiadať čím skôr, predpokladá však, že momentálne má vláda "plné ruky práce" s organizáciou druhého kola plošného testovania. "Do dnešného dňa nie sú zo strany vlády ani ministerstiev definované konkrétne položky, ktoré si budeme hradiť z vlastného rozpočtu a ktoré nám bude refundovať štát," skonštatovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Samospráva bude podľa nej žiadať o preplatenie nákladov za všetko materiálno-technické a personálne zabezpečenie, teda stany, ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, finančné odmeny pre administratívnych pracovníkov či stravu a pitný režim pre odberné tímy. Zahrnuté do nákladov budú tiež vrecia na odpad, elektrina, pohonné hmoty, technika či dezinfekcia priestorov. Na otázku, aký dosah bude mať na rozpočet to, kým budú náklady refundované, povedala, že výrazný dosah by to mať nemalo. "Samozrejme, všetko bude závisieť od toho, kedy nám štát spomínané náklady preplatí," podotkla Halašková.



Kompletné náklady na prvé kolo celoplošného testovania na svojom území spočítava aj Ružinov. "Odhadujeme, že finálna suma sa bude pohybovať niekde v rozpätí 1,5 eur do dvoch eur na jedného testovaného, čiže v súčte do 150.000 eur," povedal starosta Ružinova Martin Chren. Čaká sa hlavne na podklady z organizácií mestskej časti, ktoré mali s testovaním náklady, napríklad školy či iné zariadenia, v ktorých boli vytvorené odberné miesta.



Medzi najväčšie položky patrí podľa neho napríklad stravovanie všetkých zainteresovaných, ktorí pracovali v odberných tímoch, ale aj mzdové náklady. Ďalšou nezanedbateľnou položkou bude prenájom stanov pre vytvorenie externých dočasných odberných miest. "Mestská časť bude rokovať s okresným úradom o refundácii týchto prostriedkov. Tešíme sa, že niekoľkokrát bolo zopakované, že by to malo prebehnúť rýchlo a hladko. Tak dúfame, že sa to aj stane," poznamenal Chren s tým, že mestská časť náklady zatiaľ prefinancováva z vlastných zdrojov a rezerv.



Presné náklady nepozná ani Nové Mesto. "Celkové náklady mestskej časti na zabezpečenie plošného testovania ešte nemáme vyčíslené. V súčasnosti stále prebieha inventarizácia použitého materiálu a sumarizácia výdavkov," povedal Ján Borčin z novomestského miestneho úradu. Obdobne je na tom aj Staré Mesto. "Otázka nákladov a ich preplatenia nie je v tejto chvíli uzavretá," uviedol hovorca mestskej časti Matej Števove.