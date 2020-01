Bratislavské mestské časti evidujú vysoký záujem o voľbu zo zahraničia

Bratislava 24. januára (TASR) – Bratislavské mestské časti evidujú v súvislosti s blížiacimi sa februárovými parlamentnými voľbami vysoký záujem o voľbu poštou zo zahraničia. Mnohé samosprávy hovoria o rekordom záujme obyvateľov, ktorí budú počas volieb v cudzine.



Záujem o voľbu poštou do Národnej rady (NR) SR výrazne prevyšuje predchádzajúce voľby napríklad v Novom Meste. "Túto možnosť využije 754 Novomešťanov. Pre porovnanie, v roku 2016 mestská časť evidovala niečo viac ako 300 žiadateľov, v roku 2012 o možnosť voliť z cudziny požiadalo 167 ľudí," uvádza samospráva na webovej stránke. Najviac žiadostí je z Veľkej Británie, Českej republiky či Nemecka, spomedzi "exotických" destinácií je to napríklad Indonézia, Malajzia, Kuba, Filipíny, Singapur, Katar či Tasmánia.



Výrazne vyšší záujem hlási aj Ružinov. Mestská časť zaevidovala pre tohtoročné parlamentné voľby 1200 žiadostí, pri posledných parlamentných voľbách to bolo necelých 500. "Medzi destináciami sú napríklad Cookove ostrovy, Francúzska Polynézia či Jamajka," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.



Obdobná situácia s voľbou zo zahraničia je napríklad aj v Starom Meste. Kým v roku 2016 zaregistrovala mestská časť pre voľbu poštou 455 obyvateľov, z čoho sa naspäť vrátilo 361 obálok s hlasmi, pre tohtoročné voľby je zaregistrovaných viac ako 1130 žiadateľov. "Najväčším percentom boli zastúpené krajiny z EÚ. Na prvej priečke Česká republika, potom Nemecko a Spojené kráľovstvo. Medzi krajinami s vyšším počtom žiadateľov bola aj Austrália," poznamenal staromestský hovorca Matej Števove.



Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka zaevidovala doteraz viac ako 1300 žiadostí. „Najviac žiadostí je z Českej republiky a krajín EÚ. Je tam však aj Bali, Indonézia, Thajsko, Kanada, Austrália, Čína, USA a Spojené arabské emiráty," doplnil Daniel Bernát z referátu komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.