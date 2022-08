Bratislavské mestské časti hľadajú členov do volebných komisií

Bratislava 25. augusta (TASR) - Bratislavské mestské časti hľadajú členov do okrskových volebných komisií pre tohtoročné jesenné spojené voľby aj z radov miestnych obyvateľov. Informovali o tom na svojich weboch.



V Devínskej Novej Vsi sa môžu záujemcovia prihlásiť na miestnom úrade do 22. septembra. Urobiť tak môžu osobne, telefonicky cez SMS alebo prostredníctvom e-mailu. "Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území SR", uviedla mestská časť.



V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je lehota na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov pre miestnu volebnú komisiu do 30. augusta. Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov pre okrskovú volebnú komisiu je 22. septembra. Občania môžu svoj návrh doručiť na adresu miestneho úradu.



Záujemcovia o členstvo vo volebnej komisii v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa môžu prihlásiť na miestnom úrade do 22. septembra.



Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.