Bratislavské mestské časti nedokážu zaručiť, že bude otestovaný každý

Bratislava 30. októbra (TASR) – Bratislavské mestské časti nedokážu zaručiť, že v rámci celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19, bude otestovaný každý. Prijaté pravidlá testovania im totiž neumožnia odhadnúť, koľko ľudí sa v Bratislave bude chcieť otestovať. Verejnosti preto odporúčajú sledovať operatívne pokyny z odberových miest, mestských častí, mesta Bratislava a riadiť sa nimi. V spoločnom vyhlásení to uviedli primátor hlavného mesta Matúš Vallo a 17 bratislavských starostov.



Primátor a starostovia poukazujú pritom na množstvo obyvateľov Bratislavy, ktorí nemajú na území mesta prihlásený trvalý pobyt, ale aj na potenciálne tisíce obyvateľov prihraničných obcí v Rakúsku a Maďarsku, ktorí sa tiež budú chcieť otestovať v Bratislave. "Je mimoriadne ťažké odhadnúť nápor na dostupné odberové miesta. Veľmi radi by sme zaručili každej Bratislavčanke a Bratislavčanovi, že bude môcť byť otestovaný, ale, bohužiaľ, nedokážeme to," informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Mestské časti deklarujú, že počas posledných dvoch týždňov vynaložili všetky svoje dostupné ľudské aj materiálne zdroje, aby zabezpečili úspešný priebeh vládou SR nariadeného plošného testovania. Mestské časti v súlade s pokynmi Ozbrojených síl SR zriadili 401 odberových miest, zabezpečili viac ako 1600 administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na zabezpečenie testovania i materiálne vybavili odberové miesta. "Vrátane stanov, unimobuniek, stravovania, hygienických zariadení, ochranných pomôcok či distribúcie testovacích setov," spresnila Rajčanová.



V snahe zabezpečiť funkčnosť každého odberného miesta počas oboch víkendových dní mestské časti priebežne realizovali aj priamy nábor zdravotníkov. "Definitívne počty dostupných zdravotníkov, ktorých majú v prvom rade zabezpečiť Ozbrojené sily SR, a bez ktorých nie je možné jednotlivé odberové miesta otvoriť, zatiaľ nie sú potvrdené," poznamenala hovorkyňa hlavného mesta. Bratislava preto naďalej prosí zdravotníkov, ktorí môžu s odbermi pomôcť, aby kontaktovali priamo jednotlivé mestské časti či bratislavský magistrát.