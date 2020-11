Bratislavské mestské časti žiadajú o refundáciu nákladov na testovanie

Bratislava 23. novembra (TASR) – Najväčšie bratislavské mestské časti už požiadali o refundáciu nákladov spojených s prvým kolom celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Sumy sa pohybujú od takmer 98.000 eur do zhruba 174.000 eur. Samosprávy veria, že náklady im budú čo najskôr preplatené. Pre TASR to uviedli hovorcovia či starostovia mestských častí.



Najväčšia mestská časť Petržalka, ktorá mala najviac odberných miest (96), hovorí o sume okolo 174.000 eur. Jednou z najväčších položiek bolo podľa starostu Jána Hrčku zabezpečenie a vybavenie exteriérových odberných miest. "Pri 60 odberných miestach a troch stánkoch, keď máte prvé administratívne, druhé odberné a tretie na certifikát, tak ste na 180 objektoch, stanoch, unimobunkách, stánkoch, ktoré musíte zabezpečiť. Vlastných sme mali asi 20 stánkov, ostatné sme museli riešiť prenájmom,“ priblížil Hrčka s tým, že započítať treba aj ďalšie prislúchajúce veci vrátane elektriny.



"Komukoľvek ukážem faktúry, nech povie, či sme to urobili neefektívne a mohli sme urobiť lacnejšie. Som presvedčený, že za daných podmienok a pre dané množstvo sa to lacnejšie nedalo," skonštatoval Hrčka na margo zhruba 115.000 eur predstavujúcich priame náklady a okolo 60.000 eur v podobe personálnych nákladov. Mestská časť verí, že štát jej refunduje všetky náklady, považuje ich za oprávnené. Veľkú časť zo sumy vykrývajú rozpočtové opatrenia a presuny v rámci kapitol, mestská časť financie čerpala aj z rezervy 100.000 eur.



Náklady na prvé kolo celoplošného testovania na spojom území vyčíslil Ružinov na zhruba 150.000 eur. Podľa starostu Martina Chrena sú najväčšími položkami najmä mzdové náklady a odmeny administrátorom, ktorí pracovali v jednotlivých odberných tímoch, prenájom stanov a úprava exteriérových odberných miest, ale tiež zabezpečenie stravy a ochranných pomôcok. "Ružinov už požiadal o refundáciu. Dočasne pokrýva tieto výdavky z vlastných zdrojov. Mali sme aj rezervu asi 50.000 eur na dosah nového koronavírusu, ktorú sme týmto pádom tiež vyčerpali," zhodnotil Chren.



Staré Mesto vyčíslilo náklady na viac ako 97.690 eur. Podľa hovorcu mestskej časti Mateja Števove však nejde len o náklady na prvé kolo celoplošného testovania, ale aj náklady spojené s pripravovaným druhým kolom, ktoré sa nakoniec v Bratislave neuskutočnilo.



"Vyčísliť náklady výhradne na prvé kolo nie je možné, keďže prenájmy unimobuniek a niektoré iné vybavenia boli zabezpečené na obidve kolá testovania. Ak by sa realizovalo aj druhé kolo, náklady by boli vyššie za obe kolá, ale celková suma by nebola dvojnásobná," poznamenal Števove s tým, že najväčšou položkou, viac ako 50 percent, bolo vytvorenie a zabezpečenie odberných miest.



"Dosah na rozpočet mestskej časti nie je zásadný, ale ani zanedbateľný. Určite si budeme nárokovať preplatenie nákladov, a veríme, že budú čoskoro preplatené," skonštatoval Števove. Náklady sú zatiaľ hradené z nevyčerpaných položiek už schváleného rozpočtu mestskej časti, avšak určené na iné výdavky.



Nové Mesto zatiaľ na otázky neodpovedalo.