Bratislavské mestské časti sa snažia riešiť aj bezbariérovosť okrskov

Bratislava 28. februára (TASR) – Bratislavské mestské časti majú zväčša volebné okrsky zriadené v budovách škôl, tie však v mnohých prípadoch nie sú bezbariérové. Miestne samosprávy však nezabúdajú na imobilných voličov či seniorov, pre ktorých môže byť náročné dostať sa po schodoch do volebných miestností. Pri niektorých okrskoch sa podarilo vybudovať bezbariérový vstup, mestské časti majú pripravené aj ďalšie opatrenia.



Najväčšia mestská časť Petržalka má pre sobotné (29. 2.) parlamentné voľby zriadených 96 volebných okrskov, a to v budovách základných a stredných škôl a jednej vysokej školy. "Školy nie sú bezbariérové, no v niektorých sa nám podarilo zrealizovať bezbariérový prístup z vedľajšieho vchodu," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Do budúcna má mestská časť v pláne vyriešiť aj bezbariérovosť hlavných vchodov.



Stať sa však môže aj prípad, keď je síce vstup do budovy bezbariérový, ale volebná miestnosť sa nachádza na poschodí. "V takýchto prípadoch je vo volebných miestnostiach zabezpečený koordinátor, ktorý menej mobilných voličov usadí a následne privolá komisiu, ktorá im umožní odvoliť v dolných priestoroch," poznamenala Halašková s tým, že sa dá využiť aj možnosť, keď príde komisia spolu s volebnou urnou priamo k občanovi domov.



Staré Mesto má vytvorených 34 volebných okrskov, s výnimkou dvoch v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Gaštanovej ulici, kde je bezbariérový vstup, sú ostatné v budovách škôl. Pre niektoré z nich má mestská časť pri vstupoch do týchto budov, napríklad pri vrátniciach, zriadené miesto pre voľbu pre imobilných voličov. "Na týchto miestach môžu imobilní voliči alebo seniori využiť prenosnú volebnú schránku," podotkol hovorca Starého Mesta Matej Števove. Na vstupnom schodisku ZŠ Škarniclova nainštalovala mestská časť pre uľahčenie prístupu pomocné držadlo.



Zároveň má samospráva, ako pre každé voľby, zriadenú námietkovú kanceláriu, ktorej môžu občania počas celého volebného dňa nahlasovať telefonicky (02/59246421) požiadavky na voľbu do prenosnej volebnej schránky. "Každá požiadavka je zaevidovaná na volebnom štábe mestskej časti, prípadne na konkrétnom okrsku a podľa časových možností okrskovej volebnej komisie sú tieto požiadavky priebežne riešené," ubezpečil hovorca.



Mestská časť Ružinov má pre voľby zriadených 70 okrskov, ktoré sú na základných a stredných školách vrátane gymnázií a na internáte vo Vlčom hrdle. "Ružinov bude mať prvýkrát tri bezbariérovo prístupné volebné obvody," napísal starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Tie sa mestskej časti podarilo vytvoriť pre volebné okrsky na Vrútockej, Mierovej a Nevädzovej ulici.



Parlamentné voľby budú na Slovensku 29. februára. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.