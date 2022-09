Bratislavské mestské časti stále hľadajú členov do volebných komisií

Bratislava 22. septembra (TASR) - Bratislavské mestské časti naďalej hľadajú členov do okrskových volebných komisií pre tohtoročné jesenné komunálne voľby i voľby do vyšších územných celkov (VÚC) aj z radov miestnych obyvateľov. Sú nimi napríklad Petržalka, Staré Mesto či Nové Mesto.



Podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej viac práce v regionálnych voľbách samospráva vďaka štátnemu príspevku odmení vyššou sumou ako bolo zvykom. Odmena pre člena volebnej komisie v Petržalke sa začína na sume 122 eur. Miestny úrad podotýka, že vzhľadom na spojené voľby potrebuje viac dobrovoľníkov.



Záujemcovia sa môžu prihlasovať cez elektronický online formulár, ktorý je zverejnený na webe mestskej časti.



Pomoc do okrskových volebných komisií z radov občanov hľadajú aj v Starom Meste i Novom Meste. Záujemcovia sa môžu prihlásiť ešte počas štvrtka.



Podmienkou členstva vo volebnej komisii je trvalý pobyt v SR, spôsobilosť na právne úkony a vek viac ako 18 rokov. Členom nemôže byť kandidát v príslušných voľbách.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.