Bratislavské mestské časti sú pripravené pomôcť ukrajinským utečencom

Bratislava 24. februára (TASR) – Bratislavské mestské časti vyjadrujú podporu a solidaritu Ukrajine, deklarujú zároveň pripravenosť pomôcť rôznymi formami v rámci svojich možností a kompetencií. Jednou z nich je napríklad poskytnutie ubytovania. Operatívne by mali zasadnúť aj krízové štáby samospráv. Konkrétne kroky zosúladia mestské časti so závermi Bezpečnostnej rady SR a krízového štábu hlavného mesta, ktorý má byť zvolaný v najbližších dňoch.



"Dnes ráno sme sa zobudili do iného sveta, v akom sme sa doteraz žili. Do sveta, kde s úplne jednoznačnými vecami, s ktorými sme doteraz počítali, ako napríklad mier, už počítať nemôžeme, pretože priamo za našou východnou hranicou vypukla vojna," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Mestská časť sa podľa neho pripravuje na možné krízové scenáre súvisiace s potenciálnou humanitárnou katastrofou. Samospráva je pripravená pomôcť napríklad obyvateľom Ukrajiny, ktorí majú na území Ružinova rodiny či príbuzných, napríklad dočasným núdzovým ubytovaním, vybavením potrebných dokladov či rozšíreným vzdelávaním v slovenskom jazyku pre rýchlejšie sa začlenenie do spoločnosti.



V hre je tiež vyhlásenie humanitárnych zbierok či jednorazová finančná pomoc. "Je to vyslovene preventívny krok, ale nechali sme preveriť aj všetky horšie scenáre vrátane toho, že už pred niekoľkými týždňami sme aktualizovali plán úkrytu, plán evakuácie. Nechávame preverovať aj pripravenosť našich CO krytov," doplnil Chren.



Pomocnú ruku je pripravené podať aj Staré Mesto, napríklad vyčlenením niektorých svojich objektov na pomoc utečencom. "Konkrétne ide o budovu bývalého Majáka nádeje na Karpatskej ulici, ktorá je aktuálne v správe Dobrého domu, a ďalšie priestory na Smrečianskej ulici," priblížil hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Pripravenosť pomôcť deklaruje aj Petržalka. "Počas plošného testovania sme ako samospráva ukázali, že dokážeme zabezpečiť aj logistické akcie veľkého rozsahu a ani pomoc našim ukrajinským susedom utekajúcim pred vojnou a agresiou Ruskej federácie nebude v prípade potreby výnimkou," povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Pripravené reagovať je aj Nové Mesto. "Sledujeme aktuálny vývoj a sme pripravení reagovať na všetky potreby, požiadavky a formy pomoci," poznamenal Ján Borčin z miestneho úradu.



Nápomocná bude napríklad aj Dúbravka. "Budeme nápomocní pomáhať ľuďom, ktorí v snahe o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich blízkych prídu na Slovensku, prípadne tu už majú svoje rodiny," prisľúbila hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.