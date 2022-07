Bratislavské mestské časti vytriedili 765 ton kuchynského bioodpadu

Bratislava 9. júla (TASR) - V bratislavských mestských častiach zapojených do zberu kuchynského odpadu dosahuje priemerná zapojenosť takmer 91 percent v prípade rodinných domov a takmer 57 percent u obyvateľov bytových domov. Do systému je aktuálne zapojených sedem mestských častí, v ktorých domácnosti vytriedili 765 ton kuchynského odpadu. Vykonaných bolo viac ako 194.380 zvozov.



"Tieto čísla však nie sú konečné. Do zberu sa stále môžu zapojiť aj obyvatelia tých mestských častí, v ktorých už prebehla adresná distribúcia nádob a kompostovateľných vreciek," podotkla Zuzana Balková z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Obyvatelia rodinných domov môžu v prípade záujmu o zapojenie sa do zberu kuchynského bioodpadu kontaktovať zákaznícke centrum OLO prostredníctvom e-mailovej adresy zakazka@olo.sk alebo telefonicky na čísle 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup prebratia nádob a kompostovateľných vreciek.



Obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na zákaznícke centrum OLO na Ivanskej ceste, a to každý pondelok až piatok v čase od 7.00 do 16.00 h. Využiť však môžu tiež prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných mestských častiach podľa aktuálneho harmonogramu.



Zber kuchynského bioodpadu bol v hlavnom meste pilotne spustený minulý rok v októbri v Lamači. Na jar sa tento rok pridali aj mestské časti Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a v týchto dňoch aj Ružinov. So zberom sa postupne v lete začne aj v mestských častiach Nové Mesto a Rača. V septembri a októbri bude nasledovať mestská časť Staré Mesto. Do systému sa tento rok postupne zapoja aj ostatné bratislavské mestské časti.



Pre projekt bola zriadená aj špeciálna posádka, ktorá vykonáva náhradné odvozy a dočisťuje stanovištia.



Bratislava má podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, a to najneskôr do 1. januára 2023.