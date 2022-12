Bratislavské mestské časti vytriedili 3600 ton kuchynského bioodpadu

Bratislava 21. decembra (TASR) - V Bratislave sa do zberu kuchynského bioodpadu, ktorý spustili už vo všetkých mestských častiach, podarilo zapojiť 90 percent domácností rodinných domov a zhruba 56 percent pri bytových domoch. Tento druh odpadu triedi už viac ako 140.000 domácností. Vytriedili už viac ako 3600 ton odpadu. Snahou mestskej organizácie Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) v roku 2023 bude zvýšiť počet zapojených domácností.



"Projekt bol pre OLO logisticky aj komunikačne najväčšou výzvou tohto roka. Aj vďaka pozitívnemu a zodpovednému prístupu obyvateľov sa nám podarilo túto výzvu zvládnuť a systém zberu úspešne zaviesť," skonštatoval predseda predstavenstva OLO Ivan Sokáč.



Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca novembra 2022 vyzbierali obyvatelia viac ako 3600 ton kuchynského bioodpadu. Mestská organizácia predpokladá, že do konca tohto roka prekročia hranicu 4000 ton. Z doterajších analýz kuchynského bioodpadu a zmesového komunálneho odpadu podľa OLO vyplýva, že obyvatelia hlavného mesta pristupujú k triedeniu zodpovedne. Napríklad v Lamači, v prvej zapojenej mestskej časti, prítomnosť odpadu z kuchýň v zmesovom komunálnom odpade výrazne klesá.



Bratislava má podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, a to najneskôr do 1. januára 2023.