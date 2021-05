Bratislavské mestské časti zatiaľ enormný záujem o sobáše neevidujú

Bratislava 28. mája (TASR) – Bratislavské mestské časti po uvoľnení protipandemických opatrení enormný nárast žiadostí o sobáše zatiaľ neevidujú. Niektoré hlásia vyšší počet v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi, žiadosti však pribúdajú postupne a v niektorých prípadoch snúbenci stále čakajú na to, ako sa bude situácia naďalej vyvíjať. Pre TASR to uviedli jednotlivé samosprávy.



Príkladom je najväčšia mestská časť Petržalka. „V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je aktuálne počet žiadostí stále oveľa nižší,“ uviedol Jozef Rybár, vedúci referátu komunikácie miestneho úradu. Počet záujemcov o uzavretie manželstva je však o niečo vyšší ako v predchádzajúcich mesiacoch. Do konca apríla sa zosobášilo 31 párov, v máji úrad eviduje viac ako 30 žiadostí. Najviac sobášov bolo zatiaľ 15. mája, a to 11.



Obrady sa konali zatiaľ najmä v sobášnej miestnosti na miestnom úrade, k dispozícii je aj vynovená obradná miestnosť v CC Centre. Rozpis voľných termínov je dostupný na webovej stránke mestskej časti, nie je však problém dohodnúť sa aj na inom termíne. Problém tiež nie je ani s obradom na ktoromkoľvek vhodnom a reprezentatívnom mieste. „O svadby v exteriéri momentálne nebadáme nejaký extra veľký záujem, ale dúfame, že sa to zmení,“ poznamenal Rybár.



Staré Mesto zaznamenalo vyšší počet sobášov až v máji, celkovo 25. „Pre porovnanie, v januári to bol jeden sobáš, vo februári desať, v marci tiež desať a v apríli 14. Na mesiac jún máme zatiaľ naplánovaných desať sobášov,“ priblížil hovorca mestskej časti Matej Števove s tým, že od začiatku roka evidujú aj viac ako 25 cirkevných sobášov. Väčšia časť obradov je v interiéri a v sobotu, na požiadanie snúbencov sobáši mestská časť aj cez týždeň.



Mestská časť Ružinov podotýka, že v súčasnosti možno nárast záujemcov o sobáše pripísať skôr ročnému obdobiu. „Aj počas pandémie sme totiž mali dostatočný počet záujemcov, a to aj napriek obmedzeniam,“ skonštatovala Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu. Žiadosti podľa nej pribúdajú postupne, na najbližší mesiac je zatiaľ naplánovaných okolo 20 sobášov. „Väčšinou sa sobáši na úrade a počas víkendov, ale mávame aj sobáše v iných priestoroch – reštauráciách, záhradách, ale aj na lodi,“ doplnila Tóthová.



Bratislava sa nachádza v oranžovej fáze (druhý stupeň ostražitosti). Na svadobnej hostine sa v interiéri môže nachádzať maximálne 50 osôb, v exteriéri do 100 ľudí. Potrebné je mať negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo očkovaní.