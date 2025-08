Bratislavské mestské lesy budujú lesnícke odrážky

Bratislava 4. augusta (TASR) - Mestské lesy v Bratislave pokračujú v budovaní lesníckych odrážok, teda opatrení, ktoré pomáhajú usmerniť dažďovú vodu z lesných ciest naspäť do porastu. Tento rok ich vybudovali 20, z toho 11 drevených a deväť zemných. Informujú o tom na sociálnej sieti.



„Voda v krajine je čoraz vzácnejšia, a preto je jej zadržiavanie veľmi dôležité,“ konštatuje mestská organizácia. Poukazuje tiež na intenzívne lejaky a prívalové dažde, keď voda nestíha vsakovať do pôdy, odteká z krajiny, spôsobuje eróziu pôdy a končí v potokoch, riekach či kanalizáciách.



Práve lesnícke odrážky pomáhajú usmerňovať dažďovú vodu do lesných porastov, čím sa zároveň predchádza erózii a „napája“ sa les. Prebytočná dažďová voda sa nimi dostáva do prirodzených nerovností v teréne, kde sa postupne zadržiava a vsiakne do pôdy. „V jarnom období môžu tieto malé vodné plochy poslúžiť na rozmnožovanie pre obojživelníky, v lete ako osvieženie pre zver, vtáky či hmyz,“ podotýka mestská organizácia s tým, že aj takto sa snaží pomáhať zmierniť dôsledky čoraz citeľnejšej klimatickej krízy.