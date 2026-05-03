Bratislavské mestské lesy opätovne apelujú na ohľaduplnosť v lesoparku
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Mestské lesy v Bratislave opätovne, aj počas tohto víkendu, apelujú na ohľaduplnosť medzi návštevníkmi lesoparku. Pravidlá platia pre všetkých, teda cyklistov, bežcov i peších vrátane rodín s deťmi či psami. Mestská organizácia to pripomína na sociálnej sieti.
Pre chodcov platí, aby vždy aspoň polovicu cesty nechávali prejazdnú pre cyklistov. „Psíka majte vždy na vôdzke a deti držte pri kraji cesty,“ podotýkajú mestské lesy. Chodci by zároveň nemali vstupovať na trasy, ktoré sú vyhradené len cyklistom.
Cyklisti by zasa mali jazdiť po cyklotrasách, turistické trasy by mali nechať peším. Pri obchádzaní by mali zároveň spomaliť a udržovať odstup aspoň 1,5 metra. Taktiež by mali dať o sebe vedieť, napríklad zvončekom alebo pozdravením.
„V lesoparku sa nejazdia rekordy - za zákrutou môže byť rodina s deťmi, zver a pokojne aj salamandra, užovka či slepúch prechádzajúci cez cestu,“ odkazuje mestská organizácia.
