Bratislavské mestské lesy pripomínajú, že pes v lese má byť na vôdzke

Bratislava 1. februára (TASR) - Mestské lesy v Bratislave pripomínajú, že v lese by mal byť pes na vôdzke. Podotýkajú, že zákon je tak ustanovený z viacerých dôvodov. Je medzi nimi nielen bezpečnosť samotného psa, ale aj iných zvierat a v neposlednom rade ľudí. Informujú o tom na sociálnej sieti.



"Práve v lesoch to býva pre psy lákavé a zaujímavé, všade je plno pachov a zvierat, od veveričiek až po diviaky," konštatuje mestská organizácia.



Voľne pustenému psovi podľa nej hrozí, že sa môže za takýmto zvieraťom rozbehnúť, a to priamo cez cestu. Tam ho môže zraziť cyklista, auto či autobus. Zrážok s cyklistami už zaevidovali mestské lesy viacero, ohrozený je tak nielen pes, ale aj iný návštevník.



"Stretávame sa s prípadmi, keď voľne pustený pes naháňal diviaky, ktoré ho však spätne napadli a usmrtili," približujú mestské lesy s tým, že pri divej zveri to však platí aj opačne. Pes napríklad naháňal srnky, ktoré si zlomili nohu alebo sa zranili inakšie. "Ak ich pes dobehol, natrhol im hrdlo či inak dohrýzol. Srny potom museli byť utratené alebo v bolestiach umierali," zdôrazňuje mestská organizácia.



Zabúdať podľa nej netreba ani na iných návštevníkov. Viacerým je napríklad nepríjemné, ak na nich pes skáče. Mnoho ľudí, aj detí, sa ich bojí. Ak k nim príde pes pustený na voľno, prípadne na nich začne skákať, môže im spôsobiť stres či znásobiť strach, alebo traumu. Nikto totiž dopredu nevie, či je daný pes vychovaný, alebo nie.



"Netreba opomenúť ani prípady, keď pes napadol iného psa či jeho majiteľa," odkazujú mestské lesy. Mnohé menšie psy sa najmä tých väčších môžu báť a ak sú voľne pustené, môže im to byť nepríjemné. "Stalo sa už, že sa druhý pes tak zľakol, že sa vyvliekol z vôdzky a ušiel, pričom mohol vbehnúť v strese na cestu alebo sa stratiť," dodáva mestská organizácia.