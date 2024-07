Bratislavské mestské múzeum prichádza s Komunitným piknikom v Gerulate

Bratislava 27. júla (TASR) - Múzeum mesta Bratislavy (MMB) v sobotu prichádza so zážitkovým Komunitným piknikom v Gerulate. Cieľom je vytvárať priestor na trávenie voľného času, rozvíjanie susedských a komunitných vzťahov i zapojenie obyvateľov Rusoviec do aktivít múzea. Chýbať nebudú ani interaktívne hry, komentované prechádzky či workshopy. TASR o tom informovala Katarína Selecká z MMB.



"Spoločný piknik je príležitosť stretnúť sa s miestnym obyvateľstvom, stráviť deň príjemnými rozhovormi. Je dôležité byť otvorený voči podnetom účastníkov, zapájať ich do participatívnych aktivít a obohacovať tak našu programovú ponuku," konštatuje vedúca programového oddelenia MMB Linda Mendelová.



Pre rodiny s deťmi budú už dopoludnia pripravené interaktívne aktivity, pri ktorých sa budú môcť zapojiť do hrania rímskych hier, vyrobiť si vlastný šperk, prípadne si vyskúšať prácu archeológa. Záujemcovia sa budú môcť zapojiť aj do dobrovoľníckych aktivít a kultivácie zelene. Vysádzať budú tematické rastliny, ako napríklad olivovník, citrónovník či vavrínovec. Chýbať nebude ani komentovaná prechádzka približujúca históriu tohto významného archeologického náleziska či pozorovanie vtákov v neďalekom Rusovskom parku. Nasledovať bude piknik v areáli Antickej Gerulaty.



Areál Antickej Gerulaty v Rusovciach sa nachádza na mieste bývalého rímskeho vojenského kastelu, menšieho vojenského tábora, na severných hraniciach pevnostného systému Limes Romanus. Tvoria ho základy stavieb z prvého až štvrtého storočia. Gerulata v Rusovciach je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2021 je zapísaná na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Antická Gerulata je v správe MMB.