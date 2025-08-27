< sekcia Regióny
Bratislavské múzeum otvára depozitár témam, o ktorých sa nehovorí
Nový programový formát Spicy Depository otvára v stredu o 19.30 h premietaním dokumentárneho filmu Dahomey s témou dekolonizácie múzeí.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Múzeum mesta Bratislavy (MMB) uvádza novú programovú líniu s názvom Spicy Depository. Formát prostredníctvom série komunitných podujatí otvára depozitár MMB témam, o ktorých sa v múzejných priestoroch nehovorí. „Sexualita, migrácia či pôvod zbierkových predmetov získaných za nejasných okolností sú spracovávané formou panelových diskusií, neformálnych stretnutí a spoločného čítania archívnych materiálov s kurátormi, historikmi a najmä komunitami, ktorých sa tieto príbehy priamo týkajú,“ dodáva mestské múzeum.
Spresňuje, že nový formát tematicky dopĺňa a rozširuje výstavu Životopisy ľudí a vecí kurátorky Jany Švantnerovej, ktorá približuje osudy mimoeurópskych predmetov zo zbierok MMB i súčasných zberateľov. Skúma ich pôvod, funkciu a okolnosti, za akých sa dostali do zbierkového fondu. „Zároveň reflektuje mieru koloniálneho myslenia, ktoré v minulosti formovalo nielen zberateľské praktiky, ale aj predstavy o svete mimo Európy,“ poznamenáva múzeum.
Nový programový formát Spicy Depository otvára v stredu o 19.30 h premietaním dokumentárneho filmu Dahomey s témou dekolonizácie múzeí. Snímka získala Zlatého medveďa na Berlinale 2024, sleduje návrat 26 kráľovských pokladov z niekdajšieho Kráľovstva Dahomey. „Tieto predmety boli pred viac ako 130 rokmi ukoristené francúzskymi koloniálnymi vojskami a dnes sa vracajú späť do krajiny pôvodu, do Beninu,“ dodáva organizátor verejného premietania.
Projekcia sa uskutoční na nádvorí Starej Radnice. Formát Spicy Depository bude v ďalších dňoch pokračovať panelovou diskusiou, komunitným podujatím, prednáškou, rodinným programom a workshopom.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.mmb.sk a sociálnych sieťach múzea.
