Bratislavské múzeum prináša komentované prehliadky s kurátormi

Bratislava 5. septembra (TASR) – Múzeum mesta Bratislavy (MMB) si pre svojich návštevníkov pripravilo v najbližších mesiacoch "bonus", a to komentované prehliadky vo vybraných tematických múzeách. Milovníci histórie sa počas nich dozvedia poznatky, ktoré nenájdu na informačných paneloch a z ktorých mnohé neboli ani publikované. Kurátorské výklady nesú názov Čo vám nepovie ani pán Google.



Sobotná prehliadka v Múzeu zbraní v Michalskej veži prenesie návštevníkov do obdobia protitureckých bojov a porozpráva nielen o stavebných premenách Michalskej veže, ale aj o orientálnych zbraniach. "Michalská veža ako súčasť opevnenia mesta prešla v minulosti viacerými prestavbami, ktoré reflektovali jej funkciu v rámci obranného systému aj v časoch bojov proti Turkom. Svedkom protitureckých bojov sú dnes turecké zbrane, múzeum vlastní ich pomerne bohatú kolekciu," približuje MMB.



Múzeum historických interiérov v Apponyiho paláci bude 19. septembra miestom rozprávanie o bývaní šľachty a mešťanov v paláci od konca 18. do konca 19. storočia v Prešporku. O mestskom spoločenstve a spolkoch, ktoré mali v meste tradíciu od 16. storočia a ktoré zaznamenali rozmach v druhej polovici 19. storočia, sa bude hovoriť 3. októbra v Múzeu dejín mesta v Starej radnici.



Prierezu literárnymi zbierkami MMB, kde nebudú chýbať ani zaujímavé a cenné exponáty či súbory predmetov, bude patriť výstavná sieň Starej radnice 17. októbra. Stavebný vývoj Starej radnice od polovice 14. storočia do súčasnosti bude témou v Múzeu dejín mesta 21. novembra. Do depozitára keramiky a skla, artefaktov od 17. do druhej polovice 20. storočia, budú môcť návštevníci nahliadnuť 5. decembra v Apponyiho paláci.



Komentované prehliadky vo vybratých tematických múzeách MMB sa začnú vždy o 14.30 h.