Bratislavské múzeum zreštaurovalo zástavu významného cechu debnárov

Bratislava 2. júla (TASR) - Múzeum mesta Bratislavy (MMB) zreštaurovalo zástavu významného bratislavského cechu debnárov. Je jedinou zachovanou textilnou pamiatkou viažucou sa k tomuto bratislavskému cechu, ktorého história siaha ešte do obdobia pred rokom 1548. Zástava tak po dvoch rokoch prác získala svoj pôvodný vzhľad, reštaurovanie malo zároveň zastaviť proces degradácie. TASR o tom informovala Katarína Selecká z MMB.



Zástava z roku 1838, používaná pri cirkevných procesiách, je zhotovená z hodvábneho damasku, do ktorého bol všitý obojstranne maľovaný obraz - olejomaľba na plátne od neznámeho školeného maliara. Na obraze je motív svätého Urbana, patróna debnárov (averz), a zobrazenie Svätej Trojice (reverz). "Rôznorodosť materiálov si vyžadovala spoluprácu dvoch autorizovaných reštaurátoriek," poznamenala Selecká.



V rámci minuloročnej prvej fázy projektu prebehlo kompletné zreštaurovanie hodvábnej tkaniny. Tá v porovnaní s obrazom nebola výraznejšie poškodená, vyžadovala si najmä čistenie. Po základných reštaurátorských úkonoch na obojstrannej olejomaľbe a po ukončení dlhodobého procesu tmelenia chýbajúcich miest maľby prišla na rad retuš na dosiahnutie farebného scelenia. Vykonaná bola akvarelovými farbami. Po nej nasledovalo lakovanie obrazu.



"Týmito reštaurátorskými zásahmi bol obrazu prinavrátený jeho pôvodný umelecký výraz a historická autenticita," podotkla reštaurátorka maľby Svetlana Cuperová Ilavská.



Reštaurovanie zástavy podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. Projekt je súčasťou dlhodobých aktivít MMB zameraných na postupné reštaurovanie celého súboru historických zástav, patriaceho k najhodnotnejším kolekciám svojho druhu na Slovensku. Od roku 2009 sa takto podarilo zreštaurovať osem historických zástav z časového rozpätia od polovice 18. do konca 19. storočia.