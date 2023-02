Bratislavské Nové Mesto bude v 2023 hospodáriť s viac ako 42 mil. eur

Bratislava 7. februára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto bude v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 42 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2023. Mestská časť týmto krokom zároveň vystupuje z rozpočtového provizória. Najväčšie investičné aktivity budú smerovať do oblasti vzdelávania.



"Podarilo sa nám predložiť vyrovnaný rozpočet, ktorého súčasťou sú aj veľké investičné projekty. Či už je to tak dlho očakávaná revitalizácia Račianskeho mýta alebo rekonštrukcia vnútrobloku Ľudového námestia," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Takmer polovicu rozpočtu tvoria investície v oblasti školstva. V bežných výdavkoch je na chod škôl vyčlenených vyše 13,375 milióna eur, na investície je alokovaných takmer desať miliónov eur. V rámci svojich rozpočtových priorít plánuje samospráva pokračovať v rekonštrukciách základných a materských škôl v jej pôsobnosti.



Rozpočet na tento rok počíta aj s revitalizáciou Parku Račianske mýto, ktorá bude hradená z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia. Revitalizácia sa dotkne spevnených plôch, pribudne nový mobiliár či hracie prvky, ale aj vodozádržné opatrenia.



Ďalšou akciou spolufinancovanou zo zdrojov EÚ je komplexná revitalizácia vnútrobloku a detského ihriska na Ľudovom námestí. Spolufinancovanie Nového Mesta je vo výške piatich percent, čiže vo výške 17.500 eur. Projekt je podporený z programu REACT EU. Z toho istého programu je financovaná investícia do vnútorného vybavenia Strediska kultúry Vajnorská a Knižnice na Pionierskej ulici.