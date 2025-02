Bratislavské Nové Mesto chce regulovať parkovanie pre lokalitu Kramáre

Bratislava 12. februára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto plánuje spolu s hlavným mestom zaregulovať parkovanie aj pre lokalitu Kramárov, kde dlhodobo vnímajú nespokojnosť miestnych obyvateľov. Ide o oblasť ohraničenú Pražskou ulicou, cestou na Kamzík, lesom a Patrónkou, kde sú viaceré zdravotnícke zariadenia, vzdelávanie inštitúcie či ministerstvo. V pláne je spustenie celomestskej parkovacej politiky (PAAS) v priebehu jesene alebo zimy. Pre TASR to uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



"Bude to náročné ani nie tak rozsahom zóny, ale pre jej morfológiu. Väčšinou je to svah do kopca alebo idete dolu kopcom. Parkovacích miest tam nie je toľko, koľko by si ľudia priali," skonštatoval Čupka.



Mestská časť ešte vlani vybrala dodávateľa pre projektovú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu parkovacej politiky. Prvú verziu pripravil v lete, následne bola daná na magistrát na spripomienkovanie. Starosta očakáva, že do konca zimy by mohla byť prvá interná verzia dokumentu, o ktorej sa bude diskutovať. V pláne je na jar predstaviť návrh verejnosti, aby sa k nemu mohli vyjadriť. Následné pripomienky zo strany obyvateľov budú zapracovávané. Starosta by bol zároveň rád, ak by spustenie parkovacej politiky bolo okolo jesene, respektíve zimy. "Bude si to vyžadovať intenzívne nasadenie, ale nemožno v tomto na Kramáre zabúdať," poznamenal Čupka.



Ubezpečil tiež, že ani dňom, keď bude parkovacia politika spustená, sa práca na statickej či dynamickej doprave nekončí. Dôkazom toho podľa neho je napríklad vývoj okolo zóny Pokrok, kde od spustenia parkovacej politiky bolo zrealizovaných viac ako 30 revízií, väčších i menších zmien.



Starosta poukazuje na to, že v predmetnej oblasti nie je toľko parkovacích miest, ako by si občania želali. Nie vždy to však morfológia územia povoľuje. A hoci sa mestská časť podľa neho snaží riešiť parkovanie aj v rámci územných plánov zón, budovanie dodatočných miest na parkovanie je ťažké, keďže pri návrhov parkovacích domov naráža na "dosť prudký odpor obyvateľov". Okrem toho však netreba zabúdať ani na bezpečný pohyb chodcov či cyklistov.



Na území Nového Mesta sú v rámci PAAS zaregulovaná zóny Tehelné pole, Biely kríž, Pokrok a tiež Ľudová štvrť, Zátišie a Hostinského sídlisko. Začleniť do celomestskej parkovacej politiky sa má tento rok aj zóna Teplická, ako aj niektoré menšie parkoviská okolo Kuchajdy.