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Bratislavské Nové Mesto finančne podporí 20 projektov
V rámci dotačnej výzvy zaevidovala mestská časť 26 žiadostí v celkovej požadovanej výške viac ako 73.000 eur. Podmienky oprávnenosti splnilo 24 z nich.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Bratislavské Nové Mesto finančne podporí 20 komunitných, kultúrnych a športových projektov. V rámci dotačnej výzvy prerozdelí 31.450 eur. Ďalších 13.550 eur rozdelí mestská časť v druhej časti dotačnej výzvy na jeseň. TASR o tom informovala vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
„V čase, keď kultúra na Slovensku prechádza náročným obdobím a mnohí organizátori, umelci či tvorcovia zápasia s neistotou, chceme aj ako samospráva pomôcť konkrétnymi krokmi. Aj preto sme dotáciami podporili kultúrne, komunitné a športové projekty, ktoré vznikajú priamo v Novom Meste a slúžia našim obyvateľom,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
V rámci dotačnej výzvy zaevidovala mestská časť 26 žiadostí v celkovej požadovanej výške viac ako 73.000 eur. Podmienky oprávnenosti splnilo 24 z nich. Jednotlivé projekty posúdila dotačná komisia, ktorá pripravila odporúčania. O žiadostiach, v ktorých požadovaná suma presiahla 2000 eur, rozhoduje miestne zastupiteľstvo, o ostatných žiadostiach rozhoduje starosta.
Mestská časť bude v dotačnej podpore pokračovať aj na jeseň. O finančnú podporu sa môžu do konca augusta uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, podnikatelia, školy aj materské školy, ktoré pôsobia v Novom Meste alebo poskytujú služby jeho obyvateľom.
Bližšie informácie o podmienkach a podaní žiadosti sú zverejnené na webe mestskej časti.
„V čase, keď kultúra na Slovensku prechádza náročným obdobím a mnohí organizátori, umelci či tvorcovia zápasia s neistotou, chceme aj ako samospráva pomôcť konkrétnymi krokmi. Aj preto sme dotáciami podporili kultúrne, komunitné a športové projekty, ktoré vznikajú priamo v Novom Meste a slúžia našim obyvateľom,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
V rámci dotačnej výzvy zaevidovala mestská časť 26 žiadostí v celkovej požadovanej výške viac ako 73.000 eur. Podmienky oprávnenosti splnilo 24 z nich. Jednotlivé projekty posúdila dotačná komisia, ktorá pripravila odporúčania. O žiadostiach, v ktorých požadovaná suma presiahla 2000 eur, rozhoduje miestne zastupiteľstvo, o ostatných žiadostiach rozhoduje starosta.
Mestská časť bude v dotačnej podpore pokračovať aj na jeseň. O finančnú podporu sa môžu do konca augusta uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, podnikatelia, školy aj materské školy, ktoré pôsobia v Novom Meste alebo poskytujú služby jeho obyvateľom.
Bližšie informácie o podmienkach a podaní žiadosti sú zverejnené na webe mestskej časti.