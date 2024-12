Bratislavské Nové Mesto hľadá novú vizuálnu identitu

Bratislava 7. decembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto hľadá svoju novú vizuálnu identitu na najbližšie dva roky. Vyhlásilo preto výzvu. Určená je pre profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby. Výzva je dvojkolová. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác. Do druhého kola na základe hodnotenia odbornej komisie postúpia maximálne piati finalisti, ktorí vypracujú návrh na vizuálnu identitu vrátane nového loga mestskej časti," približuje samospráva.



Podklady v rámci prvého kola je možné odovzdať do 16. decembra, vyhlásenie výsledkov sa predpokladá 20. decembra. V rámci druhého kola bude termín na predkladanie návrhov 27. január 2025, vyhlásenie výsledkov je odhadované na začiatok februára. Predpokladaná spolupráca s víťazom by mala trvať od marca 2025 do augusta 2026.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.banm.sk.