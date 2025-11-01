< sekcia Regióny
Bratislavské Nové Mesto má nový web i mobilnú aplikáciu
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto má nový web i mobilnú aplikáciu. Cieľom je zjednodušiť komunikáciu medzi miestnym úradom a verejnosťou a obyvateľom ponúknuť rýchly a zrozumiteľný prístup k informáciám. Nový web zároveň prináša aj novú vizuálnu identitu mestskej časti. TASR o tom informovala vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
„Nový web aj aplikácia sú viac než len technologickou zmenou. Sú krokom k otvorenejšej a prístupnejšej samospráve. Verím, že Novomešťanom uľahčia každodenný kontakt s úradom a pomôžu im rýchlejšie nájsť odpovede na to, čo potrebujú,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Nový web má zjednodušiť komunikáciu medzi úradom a obyvateľmi. Podľa úradu je prehľadnejší, „vizuálne čistý“ a prispôsobený všetkým zariadeniam, pričom spĺňa aj štandardy prístupnosti pre používateľov so zrakovým znevýhodnením. Súčasťou redizajnu je aj nová vizuálna identita mestskej časti.
Spolu s novým webom spustila mestská časť aj novú mobilnú aplikáciu Bratislava-Nové Mesto. Ponúka prehľad úradnej tabule, oznamov, podujatí, kontaktov a ďalších sekcií webu. Novinkou sú personalizované notifikácie, obyvatelia si sami zvolia, o čom chcú byť informovaní (kultúrne a športové podujatia, zmeny v harmonograme zberu odpadu, verejné prerokovania, participatívne projekty, zasadnutia miestneho zastupiteľstva).
Mestská časť bude môcť zároveň v prípade potreby odoslať urgentnú notifikáciu, aby používatelia aplikácie dostali informácie o mimoriadnej situácii včas. Obsah mobilnej aplikácie bude zároveň postupne rozširovať.
