Bratislavské Nové Mesto organizuje na Kuchajde lampiónový sprievod

Bratislava 8. novembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto organizuje vo štvrtok (9. 11.) lampiónový sprievod na Kuchajde. Začne sa pri amfiteátri a pokračovať bude okolo celého jazera. Účastníci sprievodu si však musia priniesť vlastné lampióny. Chýbať nebude ani detská diskotéka či ohňová a bubnová šou. TASR o tom informovali z miestneho úradu.



"Zábavný program pre celú rodinu je príležitosť, aby sme sa stretli so susedmi a priateľmi a spoločne si užili večer pri jazere," pozýva starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Mestská časť pripomína, že na lampiónovom sprievode je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Účastníkov preto žiada na opatrnosť pri manipulácii s ohňom. "Lampióny so sviečkami zapáľte až na mieste, a to bezprostredne pred začiatkom sprievodu," odkazuje. Lampióny taktiež netreba nechávať bez dozoru ani púšťať, čím by mohli ohroziť ľudí alebo majetok.



Vstup na podujatie je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa lampiónový sprievod neuskutoční.