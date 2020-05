Bratislavské Nové Mesto otvára v piatok areál Kuchajdy i Jamy

Bratislava 1. mája (TASR) – Bratislavské Nové Mesto v piatok znovu otvára pre verejnosť prírodný areál Kuchajda a voľnočasový priestor na šport, rekreáciu a oddych Jama. Mestská časť tak robí po uvoľnení niektorých opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. Oba areály budú otvorené denne od 8.00 do 20.00 h, avšak za dodržiavania viacerých opatrení. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Do areálov bude možné vstúpiť iba v ochrannom rúšku a návštevníci budú musieť medzi sebou dodržiavať bezpečné vzdialenosti a hygienické podmienky," zdôrazňuje mestská časť, ktorá zároveň upozorňuje, že zákaz využívať detské ihriská a vykonávať kontaktné športy zostáva naďalej v platnosti. Ihriská budú aj naďalej označené páskou.



Na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných pravidiel budú dohliadať mestskí a štátni policajti, hasiči, ako aj dobrovoľníci mestskej časti. Samospráva v tejto súvislosti opätovne vyzýva všetkých prípadných návštevníkov na zodpovednosť. Poukazuje na to, že tak chránia nielen seba, ale aj svojich blízkych i neznámych ľudí. "Nechceme, aby sa z Kuchajdy a parku Jama stali miesta, kde sa bude šíriť nákaza, preto na dodržiavanie pravidiel budú dozerať hliadky, ktoré upozornia, pripomenú, poradia," napísal pred pár dňami na margo termínu otvorenia starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.



Nové Mesto zatvorilo areál prírodného kúpaliska Kuchajda v rámci preventívnych opatrení v polovici marca. Mnohí ho totiž využívali aj ako skratku od Kolosea na Vajnorskú ulicu, počas víkendu boli zároveň ihriská plné mamičiek s deťmi. Krátko predtým mestská časť tiež pozastavila premávku lanovej dráhy medzi Železnou studničkou a Kamzíkom.