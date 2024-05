Bratislavské Nové Mesto otvára zrevitalizovaný park na Račianskom mýte

Bratislava 19. mája (TASR) - Bratislavské Nové Mesto oficiálne otvára v nedeľu zrevitalizovaný park na Račianskom mýte. Chýbať nebude detský orchester, diskusné fórum, cirkusantské varieté, hudobné vystúpenia či športové aktivity. Predstaví sa tiež vietnamská a ukrajinská komunita.



"Cieľom rekonštrukcie parku bolo priniesť obyvateľom kvalitný verejný priestor, kde budú môcť stretnúť blízkych, športovať či nechať vyšantiť svoje deti. Počas otvorenia pridáme kultúrny program aj športové aktivity," pozýva starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Súčasťou programu budú tiež aktivity s dobročinným pozadím. Postará sa o to napríklad sociálny podnik Drevenô koliesko, ktorý zamestnáva ľudí v ťažkej životnej situácii. So svojimi zamestnancami pripravil tvorivú dielňu. "Životná situácia pre jednorodičovské rodiny či seniorov je často náročná, považovali sme za dôležité podať im pomocnú ruku aj týmto spôsobom," vysvetľuje miestny úrad.



Verejný priestor prešiel vlani komplexnou obnovou za približne 1,5 milióna eur. Obnovený park sprístupnila mestská časť ešte v decembri, oficiálne otvoriť ho chcela počas aprílových Bratislavských mestských dní. Plány však pozmenila pre vtedy avizované počasie a otvorenie parku presunula na máj.



Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie ekosystémových a vodozádržných opatrení. Priestor by tak mal po novom lepšie reagovať na ekologické výzvy a mal by byť adaptovaný na suchá i letné horúčavy. Vznikli dve dažďové záhrady, nepriepustné povrchy sú vymenené za spevnené priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou a za plochy zelene s funkčnou vegetáciou. Pod parkom je voda zadržaná v dvoch poldroch, vďaka čomu ostane v území ročne 4700 kubických metrov zrážkovej vody.



Račianske mýto je jednou z najväčších dopravných tepien v hlavnom meste. Park považuje mestská časť za významný aj vďaka fontáne, súborom umeleckých prvkov či pamätnej lavičke speváka Miroslava Žbirku.



Park na Račianskom mýte sa po rokoch dočkal komplexnejšej rekonštrukcie. Dovtedy prechádzal zväčša len kozmetickými úpravami, ktoré boli skôr drobného charakteru.