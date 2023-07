Bratislavské Nové Mesto plánuje obnoviť ihrisko a športovisko

Bratislava 9. júla (TASR) - Bratislavské Nové Mesto plánuje revitalizovať detské ihrisko a multifunkčné športovisko v Mierovej kolónii. Náklady na projekt sa odhadujú vo výške viac ako 570.000 eur, takmer 450.000 eur by chcela mestská časť získať z eurofondov. Predloženie žiadosti schválili miestni poslanci.



"Na detskom ihrisku by tak pribudla sieťová pyramída pre deti, nové hojdačky, trampolína, nové lavičky a ďalšie stromy. Samozrejmosťou sú aj vodozádržné opatrenia," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Detské ihrisko by sa malo revitalizáciou zmeniť na priestor na šport, voľný čas a hry. V súčasnosti sú v areáli ihriska rôzne herné prvky, ktoré boli inštalované v rôznych časových obdobiach, niektoré sú značne opotrebované. Pieskovisko zároveň nie je zabezpečené zakrývacím systémom a mantinelové ohraničenie multifunkčného ihriska je v havarijnom stave.



Počas revitalizácie by malo byť detské ihrisko doplnené o nové herné prvky pre rôzne vekové kategórie detí. Multifunkčné športovisko by malo dostať nový povrch, mantinely aj ochranné siete. Návrh nového ihriska rešpektuje jestvujúce stromy, avšak počíta s nevyhnutnými opatreniami na ich starostlivosť. Súčasťou návrhu sú tiež dažďové záhrady s trvalkami a trávami i výsadba nových stromov a kríkov.