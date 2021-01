Bratislavské Nové Mesto plánuje otvoriť viac ako 20 odberných miest

Bratislava 19. januára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto plánuje na skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 počas nadchádzajúceho víkendu otvoriť viac ako 20 mobilných odberových miest. Ich zoznam by mala mestská časť zverejniť v stredu (20. 1.). Samospráva zároveň dostala prvú várku niekoľkých tisícok antigénových testov, ďalšie by mali prísť v najbližších dňoch.



"Skončilo rokovanie krízového štábu. Keďže existujúce mobilné odberné miesta praskajú vo švíkoch a napriek obrovskému nasadeniu nestíhajú, plánujeme cez tento víkend otvoriť viac ako 20 nových mobilných odberných miest," uvádza na sociálnej sieti starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Ubezpečil, že samospráva robí všetko pre to, aby testovanie prebehlo čo najhladšie, bez zbytočných stresov. Mestská časť bude preto okrem iného opätovne pravidelne informovať o tom, aká bude aktuálna situácia na jednotlivých odberných miestach, aby si obyvatelia vedeli vybrať najvyhovujúcejšie testovacie miesto.



"Ak sa dnes neviete zaregistrovať na testovanie, nezúfajte. Spoločne, všetky mestské časti aj mesto, ideme naplno, aby v Bratislave v najbližších dňoch vznikli stovky testovacích miest. Spoločne sme zvládli prvé kolo, zvládneme aj toto," podotkol Kusý. Poďakoval sa zároveň všetkým, ktorí sa mestskej časti rozhodli pomôcť. Dobrovoľníci sa môžu stále prihlasovať prostredníctvom e-mailovej adresy testovanie@banm.sk.



O trpezlivosť prosí občanov aj Ružinov, ktorý kompletizuje zoznam viac ako 60 odberových miest na víkendové testovanie. "Hneď, ako bude potvrdený, zverejníme ho aj na sociálnej sieti, aj na webovej stránke a aj v našej aplikácii Lepší Ružinov," približuje mestská časť na sociálnej sieti. Počas oboch dní bude mestská časť priebežne aktualizovať informácie o tom, ako dlho sa na jednotlivých miestach čaká na testovanie.



Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka verí, že v čo najkratšom čase sprístupní všetky aktuálne informácie, obyvateľov prosí o trpezlivosť. "Tak, ako všetky mestské časti, samotný magistrát aj Petržalka odporúča nechať sa testovať najmä počas víkendu, keď bude pripravených viac odberných miest," konštatuje samospráva. Počas víkendu by mali byť otvorené od 8.00 do 18.00 h, niektoré do 20.00 h a niektoré by mali byť k dispozícii do 22.00 h. V pláne je tiež spustenie viacerých stálych mobilných odberových miest.



Počas víkendu pribudnú odberové miesta aj v ďalších bratislavských mestských častiach, celkovo by ich malo vzniknúť približne tristo.