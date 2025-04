Bratislavské Nové Mesto plánuje zrekonštruovať bývalú konskú železnicu

Bratislava 30. apríla (TASR) - Bratislavské Nové Mesto plánuje zrekonštruovať budovu bývalej konskej železnice, v blízkosti Tržnice na Trnavskom mýte. Má ísť o čiastkovú rekonštrukciu. Následne by sa tam mal presťahovať miestny stavebný úrad, vylúčené nie je aj jej ďalšie využitie. Pre TASR to uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



„Ide o historickú stavbu, ktorá pre mestskú časť predstavuje dôležitý symbol a nachádza sa napríklad aj v erbe Nového Mesta. Budova je v súčasnosti prázdna a využíva sa len na sobášne obrady,“ skonštatoval Čupka.



Podľa starostu je potrebná čiastková rekonštrukcia, lokálna oprava strechy, výmena okien, realizácia hydroizolácie základov a rekonštrukcia elektroinštalácií. Mestská časť v súčasnosti počíta s nákladmi okolo 350.000 eur. Suma zahŕňa prípravu projektovej dokumentácie a opravu strechy a výmenu okien, ktoré podľa starostu najviac znehodnocujú súčasný stav budovy. Práce by chcela mestská časť realizovať v priebehu tohto roka, pričom verí, že sa jej využívanosť zvýši na jeseň.



„Historickú budovu využijeme v rámci sťahovania miestneho úradu a plánujeme sem presťahovať stavebný úrad. Zvažujeme ešte ďalšie využitie budovy,“ poznamenal Čupka.



Konskú železnicu sprístupnila mestská časť verejnosti aj počas nedávnych Bratislavských mestských dní. Návštevníci si však môžu do 4. mája prezrieť výstavu historických dopravných rovnošiat zo zbierky občianskeho združenia (OZ) Dopravná nostalgia. Na prízemí je osadených niekoľko vitrín s modelmi Klubu železničných modelárov Bratislava. Výstava je doplnená informačnými panelmi s fotografiami a úryvkami zo železničiarskych kroník rôznych bratislavských železničiarskych staníc, nielen na území Nového Mesta. Záujemcovia sa tiež môžu odfotiť v železničiarskej čiapke alebo saku.



Prvá konská železnica v Uhorsku je podľa samosprávy svetový historický i architektonický unikát. Budova Prvej konskej železnice na križovatke ulíc Krížna a Karadžičova, postavená v rokoch 1836 - 1840, súvisela s výstavbou prvej železnice, ktorej prvý úsek do Sv. Jura otvorili v roku 1840. Prvý vlak prešiel po trati do Trnavy 1. júna 1846 a cesta trvala 2,5 hodiny. Konskú železnicu do Trnavy prebudovali po 27 rokoch a 1. mája 1873 prešiel touto traťou prvý vlak s lokomotívou na parný pohon.