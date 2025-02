Bratislavské Nové Mesto pokračuje v snahe zatraktívniť lanovku

Bratislava 8. februára (TASR) - Bratislavské Nové Mesto pokračuje v snahe ešte viac zatraktívniť sedačkovú lanovku, ktorá premáva medzi Železnou studničkou a Kamzíkom. Aktuálne hľadá nového nájomcu priestoru bývalého bufetu na hornej stanici, plánuje takisto zrekonštruovať interiér dolnej stanice lanovky. Pre TASR to uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



"Teší nás, že v roku 2024 mala lanovka veľmi silný rok. Bola intenzívne využívaná a ekonomicky bola na tom lepšie ako počas minulých rokov. Chceme na tento trend, pokiaľ ide o jej využitie a návštevnosť, reagovať a nejakým spôsobom ho stimulovať," skonštatoval Čupka.



Lanovka bola síce v minulosti zrekonštruovaná, na jej dolnej stanici však zostal priestor, ktorý si vyžaduje opravu. Poslanci na ňu v rozpočte na tento rok vyčlenili financie. Na prelome prvého a druhého kvartálu očakáva starosta verejné obstarávanie na stavebnú firmu, ktorá interiér zrekonštruuje, aby tak mestská časť pokračovala v zhodnocovaní tejto technickej pamiatky. Medzitým však hľadá vo verejnej obchodnej súťaži nájomcu na priestor na hornej stanici lanovky, ktorý je prázdny od jesene 2022. "Verím, že nájdeme nájomcu, ktorý prinesie zaujímavú ponuku do lesoparku," poznamenal Čupka.



Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti. Tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún.



Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti.