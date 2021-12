Bratislavské Nové Mesto pomôže vianočným príspevkom 166 obyvateľom

Bratislava 13. decembra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto aj tento rok aspoň čiastočne spríjemní blížiace sa vianočné sviatky tým svojim obyvateľom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Mestská časť vyplatí jednorazový vianočný príspevok 166 obyvateľom. Výška finančnej pomoci sa pohybuje od 30 do 150 eur v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo rodinu. Samospráva na to vyčlenila 7700 eur.



"Som veľmi rád, že v čase, keď inflácia je najvyššia od roku 2011, rastú ceny potravín, spotrebného tovaru, energií či bývania, môžeme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, a spríjemníme im takto vianočné obdobie," skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Vianočný príspevok dostane 20 rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú deti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. O príspevok požiadalo aj 16 obyvateľov, ktorí sú nezamestnaní a poberajú dávku v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Najväčšiu skupinu žiadateľov tvorí 130 osamelých, nepracujúcich dôchodcov, ktorých dôchodok nepresahuje hranicu dvojnásobku životného minima, teda 436,12 eura.



Vianočné príspevky sa vyplácajú v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti. Odobrila ich aj poslanecká sociálna komisia.