Bratislavské Nové Mesto poskytne dotácie aj na vodozádržné opatrenia

Bratislava 19. marca (TASR) – Bratislavské Nové Mesto bude poskytovať dotácie napríklad aj na vodozádržné opatrenia, ktorých primárnym cieľom je využitie, respektíve zachytávanie zrážkovej vody v danom území. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré schválili miestni poslanci v marci. V rámci rozšírenia možnosti poskytnutia dotácie upriamuje mestská časť pozornosť aj na riešenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.



Predmetom dotácie by mali byť opatrenia zahrňujúce budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, napríklad podzemné alebo povrchové nádrže (na polievanie zelene) či systémy vo forme zberných jazierok alebo dažďových záhrad. "Navrhovaná výška dotácie slúžiacej na vodozádržné opatrenia by predstavovala výšku najviac 2500 eur," konštatuje dôvodová správa materiálu.



Ďalším opatrením, ktoré samospráva privíta pre skrášlenie územia mestskej časti a zlepšenie života jej obyvateľov, je vybudovanie a revitalizovanie predzáhradiek. Zámerom je zveľaďovanie okolia bytových domov prostredníctvom výsadby drevín, trvaliek či okrasných rastlín. V takomto prípade je výška dotácie stanovená na maximálne 1000 eur.



Podľa uznesenia sa zároveň prehodnotila maximálna výška dotácie na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov. Namiesto doterajších 1000 eur by to malo byť najviac 1500 eur. Maximálna možná výška dotácie na vybudovanie stanovišťa podzemných či polopodzemných kontajnerov na takýto odpad by mala predstavovať sumu najviac 2000 eur.