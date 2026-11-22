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Bratislavské Nové Mesto predstavila víziu budúceho rozvoja Kuchajdy
Víťazný návrh zaujal odbornú porotu najmä komplexnosťou, ekologickým prístupom a citlivým nadviazaním na prírodný charakter územia.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Víťazom ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže zameranej na budúci rozvoj rekreačného areálu Kuchajda v Bratislave sa stal ateliér Bogle Architects. Jeho návrh počíta s vytvorením plávajúcich mokradí, mestských pláží či nových oddychových priestorov. Druhé miesto obsadili BEEF architekti a tretie Ateliér BAAR. TASR o tom informovala mestská časť (MČ) Bratislava - Nové Mesto.
Cieľom súťaže bolo vytvoriť dlhodobú víziu rozvoja Kuchajdy, ktorá prepojí šport, rekreáciu a prírodu. Mestská časť ju vyhlásila v auguste tohto roka a oslovila 14 slovenských a českých architektonických ateliérov. Svoje návrhy napokon predložilo sedem z nich.
„Nechceme Kuchajdu meniť zo dňa na deň ani ju zaplniť atrakciami. Chceli sme jej dať jasnú víziu, ktorou sa môžeme inšpirovať pri jej ďalšom rozvoji. Kuchajda musí zostať zeleným, dostupným a príjemným miestom pre všetkých,“ uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Víťazný návrh zaujal odbornú porotu najmä komplexnosťou, ekologickým prístupom a citlivým nadviazaním na prírodný charakter územia. Plávajúce mokrade by mohli podporiť biodiverzitu a prirodzené čistenie vody. Koncepcia zahŕňa aj rozvoj nových biotopov, premyslenú prácu so zeleňou a vytvorenie ďalších miest na rekreáciu. Porota ocenila aj možnosti postupnej realizácie a celoročného využívania areálu.
Návrh BEEF architektov sa zameriava na otvorenie areálu, odstránenie oplotenia a lepšie prepojenie s okolím. Počíta s plávajúcimi mólami, prírodnými bazénmi či lávkou spájajúcou brehy jazera. Ateliér BAAR zaujal najmä dobrou realizovateľnosťou, ekonomickou efektivitou a možnosťou postupnej realizácie navrhovaných riešení.
Mestská časť zdôraznila, že výsledky súťaže nepredstavujú hotový projekt ani konkrétny investičný plán. „Ide o dlhodobú víziu, ktorá vytvára priestor na postupné koncepčné zlepšovanie areálu v nasledujúcich rokoch,“ uviedla samospráva. Pri ďalšom rozvoji môže čerpať inšpiráciu aj z ostatných súťažných návrhov.
Všetkých sedem návrhov si verejnosť môže pozrieť na webe mestskej časti, od pondelka (23. 11.) budú vystavené aj v Novej tržnici.
Súťaž finančne podporila spoločnosť Lakeside 3, za ktorou stoja Cresco Real Estate a WOOD & Company. Na rozvoj verejných priestorov a infraštruktúry poskytla mestskej časti 300.000 eur. Zmluva zahŕňa sedem projektov vrátane revitalizácie Kuchajdy a architektonickej súťaže.
Cieľom súťaže bolo vytvoriť dlhodobú víziu rozvoja Kuchajdy, ktorá prepojí šport, rekreáciu a prírodu. Mestská časť ju vyhlásila v auguste tohto roka a oslovila 14 slovenských a českých architektonických ateliérov. Svoje návrhy napokon predložilo sedem z nich.
„Nechceme Kuchajdu meniť zo dňa na deň ani ju zaplniť atrakciami. Chceli sme jej dať jasnú víziu, ktorou sa môžeme inšpirovať pri jej ďalšom rozvoji. Kuchajda musí zostať zeleným, dostupným a príjemným miestom pre všetkých,“ uviedol starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Víťazný návrh zaujal odbornú porotu najmä komplexnosťou, ekologickým prístupom a citlivým nadviazaním na prírodný charakter územia. Plávajúce mokrade by mohli podporiť biodiverzitu a prirodzené čistenie vody. Koncepcia zahŕňa aj rozvoj nových biotopov, premyslenú prácu so zeleňou a vytvorenie ďalších miest na rekreáciu. Porota ocenila aj možnosti postupnej realizácie a celoročného využívania areálu.
Návrh BEEF architektov sa zameriava na otvorenie areálu, odstránenie oplotenia a lepšie prepojenie s okolím. Počíta s plávajúcimi mólami, prírodnými bazénmi či lávkou spájajúcou brehy jazera. Ateliér BAAR zaujal najmä dobrou realizovateľnosťou, ekonomickou efektivitou a možnosťou postupnej realizácie navrhovaných riešení.
Mestská časť zdôraznila, že výsledky súťaže nepredstavujú hotový projekt ani konkrétny investičný plán. „Ide o dlhodobú víziu, ktorá vytvára priestor na postupné koncepčné zlepšovanie areálu v nasledujúcich rokoch,“ uviedla samospráva. Pri ďalšom rozvoji môže čerpať inšpiráciu aj z ostatných súťažných návrhov.
Všetkých sedem návrhov si verejnosť môže pozrieť na webe mestskej časti, od pondelka (23. 11.) budú vystavené aj v Novej tržnici.
Súťaž finančne podporila spoločnosť Lakeside 3, za ktorou stoja Cresco Real Estate a WOOD & Company. Na rozvoj verejných priestorov a infraštruktúry poskytla mestskej časti 300.000 eur. Zmluva zahŕňa sedem projektov vrátane revitalizácie Kuchajdy a architektonickej súťaže.