Bratislava 10. marca (TASR) - Bratislavské Nové Mesto prichádza s bezplatnou mediačnou poradňou pre svojich obyvateľov. Spúšťa ju 14. marca. Fungovať bude na miestnom úrade každý piatok popoludní. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Mediátori so skúsenosťami v oblasti mediácie a právnej praxe poradia, ako postupovať pri riešení sporov rôzneho druhu," konštatuje samospráva s tým, že mediáciou môžu byť riešené susedské a komunitné spory, rodinnoprávne a majetkové spory, obchodné a pracovnoprávne spory či konflikty v školskom prostredí.



Mediácia predstavuje podľa mestskej časti alternatívu k súdnemu konaniu. Na rozdiel od neho však poskytuje vyššiu kontrolu nad riešením sporu, pomáha k rýchlemu a efektívnemu riešeniu konfliktov bez zdĺhavých procesov, pričom je aj finančne výhodnejšia.



Mediačná poradňa bude k dispozícii každý piatok od 13.00 do 15.00 h v jedálni na prvom poschodí. Do poradne môže prísť ktokoľvek, kto potrebuje pomoc s riešením sporu, pričom každý klient bude mať k dispozícii približne 30 minút.