Bratislavské Nové Mesto prichádza s trojdňovou oslavou dňa detí

Bratislava 29. mája (TASR) – Bratislavské Nové Mesto prichádza tento rok s trojdňovou (2. – 4. 6.) oslavou Medzinárodného dňa detí (MDD). Program v areáli Kuchajdy prinesie tvorivé dielne, detské predstavenia, bubnovačku, vedomostné kvízy, kurzy prvej pomoci či základy posunkového jazyka. TASR o tom informovala Veronika Bauch z úseku komunikácie miestneho úradu.



"Okrem overeného programu sa môžu všetci zoznámiť s prácou hasičov či zdravotníkov, zašportovať si so športovými klubmi, alebo sa naučiť základy posunkového jazyka," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Trojdňové oslavy v réžii mestskej časti sa začnú v piatok o 17.00 h sprievodom okolo jazera, ktorý zakončí bubnovačka a mini diskotéka.



Sobotný program sa začne o 10.00 h. Pripravených je vyše 20 stanovíšť so športovým alebo umeleckým zameraním či vedomostnými úlohami. Chýbať nebude ani ukážka práce hasičov, zdravotníkov aj policajtov, záujemcovia si budú môcť vyskúšať tiež techniku EKO-podniku verejnoprospešných služieb. Popoludnie bude patriť kultúrno-hudobnému programu.



Nedeľa prinesie možnosť spoznať mestský lesopark. Od 10.00 do 14.00 h bude premávať sedačková lanovka medzi Kamzíkom a Železnou studničkou pre deti do 18 rokov bezplatne. Deti do desať rokov však musia byť v sprievode dospelého.



Súčasťou celovíkendového podujatia bude streetfood zóna a kolotoče v areáli Kuchajdy.