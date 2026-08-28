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Bratislavské Nové Mesto sa rozlúči s letom,a to aj Festivalom zmrzliny
Piatok podvečer bude patriť staršej generácii, sobotné doobedie najmä detskému publiku a popoludnie bude cieliť hlavne na mladých ľudí.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Bratislavské Nové Mesto sa cez víkend (28. - 30. 8.) na Kuchajde rozlúči s tohtoročným kultúrnym a športovým letom. Pripravené sú hudobné vystúpenia slovenských i českých interpretov, detské vystúpenia, tanečné a zábavné programy či športové aktivity. „Sladkou bodkou“ bude podľa organizátorov Festival zmrzliny. TASR o tom informovala vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.
„Pri dramaturgii záverečného víkendu sme mysleli na rôzne generácie a ponúkame im program, v ktorom si, verím, nájdu to svoje. Verím, že práve pestrosť programu umožní, aby sme si užili koniec prázdnin spolu bez rozdielu veku aj hudobného vkusu,“ skonštatovala vicestarostka Nového Mesta Marianna Mašátová Haliaková.
Piatok podvečer bude patriť staršej generácii, sobotné doobedie najmä detskému publiku a popoludnie bude cieliť hlavne na mladých ľudí. Nedeľa má prepojiť program pre rodiny s hudbou, ktorá podľa mestskej časti osloví širšie a vekovo pestrejšie publikum. Piatkový večer bude patriť Karolovi Duchoňovi, počas víkendu sa predstavia na pódiu česká skupina Mirai, Tublatanka, Sima, Emma Drobná či Tublatanka.
Chýbať nebude ani sprievodný program. Jeho súčasťou bude aj víkendový Festival zmrzliny, ktorý sa na Slovensku uskutoční prvýkrát. Pôjde o prehliadku desiatok rôznych druhov zmrzlín a gelát, súťažiť sa však bude aj o titul Zlatý kornútok, teda najlepšiu príchuť zmrzliny na festivale.
Vstup na podujatie bude počas celého víkendu bezplatný.
„Pri dramaturgii záverečného víkendu sme mysleli na rôzne generácie a ponúkame im program, v ktorom si, verím, nájdu to svoje. Verím, že práve pestrosť programu umožní, aby sme si užili koniec prázdnin spolu bez rozdielu veku aj hudobného vkusu,“ skonštatovala vicestarostka Nového Mesta Marianna Mašátová Haliaková.
Piatok podvečer bude patriť staršej generácii, sobotné doobedie najmä detskému publiku a popoludnie bude cieliť hlavne na mladých ľudí. Nedeľa má prepojiť program pre rodiny s hudbou, ktorá podľa mestskej časti osloví širšie a vekovo pestrejšie publikum. Piatkový večer bude patriť Karolovi Duchoňovi, počas víkendu sa predstavia na pódiu česká skupina Mirai, Tublatanka, Sima, Emma Drobná či Tublatanka.
Chýbať nebude ani sprievodný program. Jeho súčasťou bude aj víkendový Festival zmrzliny, ktorý sa na Slovensku uskutoční prvýkrát. Pôjde o prehliadku desiatok rôznych druhov zmrzlín a gelát, súťažiť sa však bude aj o titul Zlatý kornútok, teda najlepšiu príchuť zmrzliny na festivale.
Vstup na podujatie bude počas celého víkendu bezplatný.