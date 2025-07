Bratislavské Nové Mesto spúšťa prvú etapu rekonštrukcie na ZŠ Česká

Bratislava 11. júla (TASR) - Bratislavské Nové Mesto spúšťa prvú etapu rekonštrukcie na Základnej škole (ZŠ) Česká. Po mesiacoch príprav a plánovania podpísala mestská časť zmluvu s dodávateľom stavby a projekt posúva do realizačnej fázy. Informuje o tom starosta Nového Mesta Matúš Čupka na sociálnej sieti.



„Škola na Českej o tri roky oslávi storočnicu a hoci prešla za tie roky mnohými vylepšeniami, stále je čo robiť. Budova jednoducho nezodpovedá štandardom, aké si deti zaslúžia,“ konštatuje Čupka.



V rámci prvej etapy sa zamerajú na odstránenie vlhkosti v suteréne, sanáciu muriva (v interiéri i exteriéri) a vybudovanie drenáže, opravu kanalizácie i vonkajšieho schodiska. Mestská časť by chcela v nevyhnutných opravách pokračovať aj druhou fázou, tá však bude závisieť od finančných možností. „Druhá etapa nadviaže na tieto práce hneď, ako to rozpočet dovolí, a dovedie modernizáciu do finále,“ podotýka samospráva.



Budovu školy navštívil v roku 1930 vtedajší prezident T. G. Masaryk.