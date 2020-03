Bratislavské Nové Mesto uzatvorilo Kuchajdu, nepremáva ani lanovka

Bratislava 16. marca (TASR) – Bratislavské Nové Mesto zatvorilo areál prírodného kúpaliska Kuchajda, vedenie mestskej časti tak rozhodlo počas uplynulého víkendu. Dôvodom sú preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom. Od minulého týždňa je zároveň pozastavená premávka lanovej dráhy medzi Železnou studničkou a Kamzíkom.



"Kuchajda bola otvorená minulý týždeň, lebo ľudia ju využívajú ako skratku od Kolosea na Vajnorskú ulicu. Starosta to bol cez víkend skontrolovať a ihriská boli plné mamičiek s deťmi. Tak ešte cez víkend padlo rozhodnutie o zatvorení Kuchajdy," uviedol pre TASR novomestský hovorca Marek Tettinger.



Mestská časť Petržalka z preventívnych dôvodov uzatvorila prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ulici. Rovnako zatvorené je v súčasnosti aj trhovisko Miletičova v správe mestskej časti Ružinov.



V obmedzenom režime fungujú aj miestne úrady bratislavských mestských častí. V Starom Meste sa opatrenia dotkli okrem iného aj matričného úradu, ktorý aktuálne nevydáva rodné listy novorodencom, tie sú však 60 dní "kryté" zdravotnou poisťovňou matky, ani oznámenia o úmrtí príbuzného, tieto oznámenia za pozostalých vybavujú pohrebné služby. Zrušené sú tiež slávnostné uvítania detí do života, do 4. apríla sú pozastavené aj sobášne obrady.



"V zmysle zavádzania preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID–19 oznamujeme občanom, že až do odvolania platí obmedzenie organizovania sobášov v mestskej časti Nové Mesto iba v zákonnom stanovenom počte," informuje mestská časť na webovej stránke. Všetky stránkové hodiny má v súčasnosti aj Ružinov, k dispozícii je len podateľňa miestneho úradu. "Ak potrebujete niečo prekonzultovať osobne, kontaktujte kolegov telefonicky alebo e-mailom. Vzhľadom na očakávaný nárast telefonátov by sme vás radi požiadali o trpezlivosť," uvádza ružinovská samospráva na svojom webe.