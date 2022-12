Bratislavské Nové Mesto zatvorí ďalšie škôlky a školu

Bratislava 8. decembra (TASR) – V bratislavskom Novom Meste zatvárajú pre vysokú chorobnosť ďalšiu základnú školu (ZŠ) a dve materské školy (MŠ). Vyučovanie prerušujú najnovšie od piatka (9. 12.) na ZŠ Odborárska, prerušená bude tiež prevádzka MŠ Legerského a MŠ Pionierska. K takémuto kroku pristupuje mestská časť na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Základná škola Odborárska bude mať vyučovanie prerušené do pondelka (12. 12.), žiaci by sa mali do školských lavíc vrátiť v utorok (13. 12.). "Materská škola nemá pozastavenú prevádzku," upozorňuje samospráva.



Materské školy Legerského a Pionierska budú mať pre vysoký výskyt chrípkových ochorení prevádzku prerušenú do 13. decembra. Deti sa do nich vrátia v stredu (14. 12.).



V súčasnosti sú v Novom Meste zatvorené už tri základné školy. Od štvrtka je prezenčné vyučovanie prerušené na ZŠ Cádrova, kde zaznamenali 41-percentnú chorobnosť. Vyučovanie je prerušené do 12. decembra. Na dištančnej forme výučby sú do piatka (9. 12.) ZŠ Za kasárňou a ZŠ Jeséniova.



Vyučovanie bolo tento týždeň prerušené aj na ZŠ Riazanská. Starosta Nového Mesta Matúš Čupka apeloval na rodičov, aby choré deti do školy či škôlky neposielali.