Bratislavské ochotnícke divadlá sa predstavia na festivale Fodbal

Bratislava 17. októbra (TASR) - Päť divadelných predstavení, jedno inscenované čítanie, ale aj výstavu a koncerty má v programe Fodbal. Druhý ročník festivalu bratislavských ochotníckych divadiel otvoria vo štvrtok v divadle Ticho a spol. Do 20. októbra sa na ňom predstaví okrem divadiel Ľahostajňa, Stopy snov a Divadelná jedáleň aj divadlo Paradox z Nových Zámkov.



Festival organizuje Divadlo Ľahostajňa, ktoré v roku 2023 oslavovalo svoje piate výročie. "Pri tejto príležitosti vznikla myšlienka vlastného festivalu, ktorý by organicky prepojil aktivity bratislavských súborov. Vďaka tomu majú divadlá možnosť spoznať sa navzájom - osobne, ale aj cez tvorbu, a inšpirovať sa," hovorí režisér Matej Feldbauer.



Okrem organizátora sa na festivale predstaví novovzniknutá Divadelná jedáleň s inscenáciou Ťapákovci. "Divadlo Stopy snov, tvoriace s hercami a herečkami s mentálnym znevýhodnením, prerozpráva príbeh o predavačke, ktorej celý zmysel života je v jednom supermarkete," približuje organizátor.



Sprievodný program festivalu pozostáva z krstu knihy amatérskeho dramatika Mariána Hromiaka a inscenovaného čítania textu Hitlerova neter od Kataríny Varechovej. Ide o víťaznú hru dramatickej súťaže Žatva drámy 2024, ktorú organizuje najstarší festival ochotníckeho divadla na Slovensku - Scénická žatva.



Čestným hosťom tohtoročného Fodbalu je Divadlo Paradox z Nových Zámkov s inscenáciou Nahí a narubi, s ktorou získali tretie miesto na súťaži divadla mladých a dospelých Na scénu. O hudobnú zložku festivalu sa postarajú "majster slovných hračiek a babračiek" Džumelec a kapely Éter, Cama & The Chameleons a The Face of God.



Festival ochotníckych divadiel v Bratislave potrvá do 20. októbra. Bližšie informácie o jeho programe nájdu záujemcovia na www.fodbal.sk.