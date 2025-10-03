< sekcia Regióny
Bratislavské ochotnícke divadlá sa predstavia na festivale FODBAL
Festival má ukázať, že aj malé divadlá a nezávislé umelecké projekty dokážu priniesť silné témy, autentické výpovede a jedinečný zážitok.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Bratislava patrí od piatka opäť ochotníckemu divadlu. Festival ochotníckych divadiel FODBAL potrvá v hlavnom meste do 5. októbra. Po tretí raz v priestoroch divadla Ticho a spol. ponúkne divadelné inscenácie, hudbu i výtvarné umenie.
Ako ďalej informujú organizátori, tretí ročník festivalu otvoria prvou slovenskou detektívnou hrou Výstrel nik nepočul, ktorá originálne pracuje s prvkami žánru a diváka vtiahne do príbehu, kde pravda a fikcia nie sú nikdy celkom jasné. Večer uzavrie koncert Mateja Táleho, túlavého muzikanta a predstaviteľa žánru sociálny folk.
Sobotný (4. 10.) program ponúkne vernisáž výstavy amatérskej maliarky Dominiky Kováčovej - Vrstvy myslenia. „Kde sa farby a abstraktné nálady menia na vizuálne krajiny bez hraníc,“ približuje festival výstavu. Diváci sa môžu tešiť aj na tragikomédiu divadelného súboru LANO s názvom V jako vítězství!. „Divákom prináša čierny humor, štipľavé otázky a nečakané zvraty,“ poznamenáva festival.
Vyvrcholí v nedeľu večer (5. 10.) autorskou hrou Divadla Selaví s názvom Obrázky z medziposchodia, ktorá prináša príbehy návratov, spomienok a nových začiatkov.
FODBAL vznikol v roku 2023 z iniciatívy Divadla Ľahostajňa a od začiatku si kladie za cieľ prepájať bratislavské súbory, prinášať nové umelecké impulzy a budovať povedomie o tom, že ochotnícke divadlo má vo verejnom kultúrnom priestore svoje pevné miesto. Festival má ukázať, že aj malé divadlá a nezávislé umelecké projekty dokážu priniesť silné témy, autentické výpovede a jedinečný zážitok.
Organizátorom festivalu je Divadlo Ľahostajňa. Kompletný program zverejňuje na www.fodbal.sk
Ako ďalej informujú organizátori, tretí ročník festivalu otvoria prvou slovenskou detektívnou hrou Výstrel nik nepočul, ktorá originálne pracuje s prvkami žánru a diváka vtiahne do príbehu, kde pravda a fikcia nie sú nikdy celkom jasné. Večer uzavrie koncert Mateja Táleho, túlavého muzikanta a predstaviteľa žánru sociálny folk.
Sobotný (4. 10.) program ponúkne vernisáž výstavy amatérskej maliarky Dominiky Kováčovej - Vrstvy myslenia. „Kde sa farby a abstraktné nálady menia na vizuálne krajiny bez hraníc,“ približuje festival výstavu. Diváci sa môžu tešiť aj na tragikomédiu divadelného súboru LANO s názvom V jako vítězství!. „Divákom prináša čierny humor, štipľavé otázky a nečakané zvraty,“ poznamenáva festival.
Vyvrcholí v nedeľu večer (5. 10.) autorskou hrou Divadla Selaví s názvom Obrázky z medziposchodia, ktorá prináša príbehy návratov, spomienok a nových začiatkov.
FODBAL vznikol v roku 2023 z iniciatívy Divadla Ľahostajňa a od začiatku si kladie za cieľ prepájať bratislavské súbory, prinášať nové umelecké impulzy a budovať povedomie o tom, že ochotnícke divadlo má vo verejnom kultúrnom priestore svoje pevné miesto. Festival má ukázať, že aj malé divadlá a nezávislé umelecké projekty dokážu priniesť silné témy, autentické výpovede a jedinečný zážitok.
Organizátorom festivalu je Divadlo Ľahostajňa. Kompletný program zverejňuje na www.fodbal.sk