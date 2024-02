Bratislavské OLO bude kuchynský a záhradný bioodpad odvážať častejšie

Bratislava 27. februára (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude kuchynský a záhradný bioodpad odvážať častejšie. Sezónne sa mení interval odvozu. TASR o tom informovala Zuzana Balková.



Pri kuchynskom bioodpade sa interval zmení od 4. marca na dvakrát za sedem dní, teda dvakrát do týždňa. V takomto intervale bude odvážaný do 30. novembra. Zistiť svoj odvozový deň môžu obyvatelia na webovej stránke spoločnosti OLO, ktorá bude databázu v priebehu tohto týždňa aktualizovať.



Záhradný bioodpad bude koncom februára a začiatkom marca odvážaný opäť v intervale raz za 14 dní. Takýto odvozový interval bude platiť do konca novembra.



Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktoré majú odvoz v nepárny týždeň, vykoná OLO prvý odvoz v novom intervale v období od 29. februára do 12. marca. Pre domácnosti, ktoré majú odvoz v párny týždeň, to bude v období od 4. do 8. marca.



Na webe nájdu obyvatelia okrem termínov odvozu aj to, ako rozlíšiť nádobu na zber kuchynského bioodpadu a záhradného bioodpadu či ako efektívne kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie.